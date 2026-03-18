घर में थी औरत की आत्मा… अक्षय कुमार ने सुनाई खौफनाक आपबीती, बोले- मेरा बेटा एक दिन अचानक…

अक्षय की हंसी तब गायब हो गई जब उनके बेटे आरव ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे परिवार को डरा दिया। उस वक्त आरव महज 4-5 साल के थे। अक्षय ने बताया, "एक दिन आरव लेटा हुआ था और अचानक उसने खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा- 'यहां मत रहो, तुम यहां से चले जाओ!' मैं सन्न रह गया। जब मैंने उससे पूछा कि वह किससे बात कर रहा है, तो कुछ पलों के लिए मैं पूरी तरह चौंक गया था। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना, कोई तो है। तुम्हारा बेटा भी किसी से बात कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ट्विंकल ने तुरंत अक्षय को टोकते हुए कहा कि देखो, अब तो बेटा भी किसी से बात कर रहा है, अब तो मान लो कि यहाँ कुछ गड़बड़ है।