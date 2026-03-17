LPG की किल्लत पर अक्षय कुमार ने दिया बड़ा बयान, अपने घर की हालत भी बताई

इन दिनों देशभर में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता जताई जा रही है। जब अक्षय से इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बड़े ही मजाकिया और व्यावहारिक अंदाज में जवाब दिया। अक्षय ने कहा, "फिलहाल मेरे घर पर गैस की वैसी कोई किल्लत नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ट्विंकल खन्ना बहुत दूरदर्शी हैं। उन्होंने सावधानी बरतते हुए पहले ही दो इलेक्ट्रिक स्टोव (Electric Stove) ऑर्डर कर दिए हैं।" अक्षय ने हंसते हुए आगे कहा कि अब वह स्टोव घर पहुंचे हैं या नहीं, यह उन्हें नहीं पता।