फरमान से शादी के बाद बदली मोनालिसा की जिंदगी, वीडियो देख हैरान हुए लोग

Monalisa Marriage With Farman Khan: महाकुंभ में माला बेचकर फेमस हुईं मोनालिसा जैसे पहले सोशल मीडिया पर सनसनी बन गई थीं। अब लगभग 1 साल बाद भी यही हुआ है, लेकिन इस बार वजह उनकी शादी है। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम फरमान खान से शादी कर ली है। जैसे ही यह खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके परिवार में मातम छा गया। लोग उनकी शादी को लव जिहाद कहने लगे। अब इसी बीच मोनालिसा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि वह लग्जरी लाइफ जी रही हैं।