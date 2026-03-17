फरमान से शादी के बाद बदली मोनालिसा की जिंदगी, वीडियो देख हैरान हुए लोग

मोनालिसा की शादी के बाद बदली जिंदगी
Monalisa Marriage With Farman Khan: महाकुंभ में माला बेचकर फेमस हुईं मोनालिसा जैसे पहले सोशल मीडिया पर सनसनी बन गई थीं। अब लगभग 1 साल बाद भी यही हुआ है, लेकिन इस बार वजह उनकी शादी है। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम फरमान खान से शादी कर ली है। जैसे ही यह खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके परिवार में मातम छा गया। लोग उनकी शादी को लव जिहाद कहने लगे। अब इसी बीच मोनालिसा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि वह लग्जरी लाइफ जी रही हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मोनालिसा एक बड़े से अपार्टमेंट की बालकनी में अपने पति फरमान के साथ खड़ी हुई हैं। वह काफी खुश भी नजर आ रही हैं। वहीं नीचे खड़े लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। मोनालिसा भी हर किसी को खुश होकर धन्यवाद दे रही हैं। इस वीडियो पर उनके फैंस भी कमेंट कर रहे हैं। कोई उनके परिवार के लिए दुखी हो रहा है तो तो कोई मोनालिसा को नई जिंदगी की शुभकामनाएं दे रहा है।
बता दें, मोनालिसा ने 11 मार्च को केरल के रहने वाले मुस्लिम शख्स फरमान से शादी की है। उन्होंने पहले रजिस्टर मैरिज की और फिर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर ली। अब उनके परिवार ने उनकी शादी को मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को एक्टिंग के बहाने से बहलाया-फुसलाया गया है और फिर उससे शादी की है। ये शादी भी गैर कानूनी हैं क्योंकि मोनालिसा अभी नाबालिग है।
मगर दूसरी ओर मोनालिसा, फरमान संग अपनी शादीशुदा जिंदगी को एन्जॉय कर रही हैं। वह पति संग हनीमून पर चिल करती हुई भी नजर आईं हैं। हनीमून से मोनालिसा और फरमान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
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