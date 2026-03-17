17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

फरमान से शादी के बाद बदली मोनालिसा की जिंदगी, वीडियो देख हैरान हुए लोग

Monalisa Marriage With Farman Khan: मोनालिसा की शादी के बाद की एक वीडियो सामने आई है। इसमें वह कैसे फरमान के साथ रह रही हैं यह साफ नजर आ रहा है। लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं वहीं, कई उन्हें बधाई दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 17, 2026

Monalisa live in luxury life after muslim farman khan marriage video viral people shocked

मोनालिसा की शादी के बाद बदली जिंदगी

Monalisa Marriage With Farman Khan: महाकुंभ में माला बेचकर फेमस हुईं मोनालिसा जैसे पहले सोशल मीडिया पर सनसनी बन गई थीं। अब लगभग 1 साल बाद भी यही हुआ है, लेकिन इस बार वजह उनकी शादी है। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्लिम फरमान खान से शादी कर ली है। जैसे ही यह खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके परिवार में मातम छा गया। लोग उनकी शादी को लव जिहाद कहने लगे। अब इसी बीच मोनालिसा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि वह लग्जरी लाइफ जी रही हैं।

मोनालिसा का शादी बाद वीडियो आया सामने (Monalisa Marriage With Farman Khan)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मोनालिसा एक बड़े से अपार्टमेंट की बालकनी में अपने पति फरमान के साथ खड़ी हुई हैं। वह काफी खुश भी नजर आ रही हैं। वहीं नीचे खड़े लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। मोनालिसा भी हर किसी को खुश होकर धन्यवाद दे रही हैं। इस वीडियो पर उनके फैंस भी कमेंट कर रहे हैं। कोई उनके परिवार के लिए दुखी हो रहा है तो तो कोई मोनालिसा को नई जिंदगी की शुभकामनाएं दे रहा है।

मोनालिसा ने परिवार के खिलाफ की फरमान से शादी (Monalisa Video Viral After Marriage)

बता दें, मोनालिसा ने 11 मार्च को केरल के रहने वाले मुस्लिम शख्स फरमान से शादी की है। उन्होंने पहले रजिस्टर मैरिज की और फिर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर ली। अब उनके परिवार ने उनकी शादी को मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को एक्टिंग के बहाने से बहलाया-फुसलाया गया है और फिर उससे शादी की है। ये शादी भी गैर कानूनी हैं क्योंकि मोनालिसा अभी नाबालिग है।  

मगर दूसरी ओर मोनालिसा, फरमान संग अपनी शादीशुदा जिंदगी को एन्जॉय कर रही हैं। वह पति संग हनीमून पर चिल करती हुई भी नजर आईं हैं। हनीमून से मोनालिसा और फरमान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

ये भी पढ़ें

रमजान में ही मोनालिसा ने क्यों की फरमान खान से शादी? जानिए क्या कहता है इस्लाम
मनोरंजन
Why Monalisa marry with Farman specifically during Ramadan what Islam says

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Mar 2026 10:29 am

Hindi News / Entertainment / फरमान से शादी के बाद बदली मोनालिसा की जिंदगी, वीडियो देख हैरान हुए लोग

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Salim Khan: 1 महीने बाद सलीम खान होंगे डिस्चार्ज, परिवार संग मनाएंगे ईद

Salim Khan discharged from Lilavati hospital after a month Salman Khan's father underwent angiography
बॉलीवुड

दिव्यांका त्रिपाठी बनने वाली हैं मां! शादी के 10 बाद पिता बनेंगे विवेक दहिया

Divyanka Tripathi Pregnant at 41 vivek dahiya Welcome first child after 10 years of marriage
TV न्यूज

Navnindra Behl Death: ‘इश्कबाज’ सीरियल की फेमस एक्ट्रेस का निधन, इंडस्ट्री में छाया मातम

Ishqbaaz fame actress Navnindra Behl Death at 76 industry mourns
TV न्यूज

अभिनेत्री जन्नत जुबैर और उनके भाई पर हुआ हमला, टीम का शारीरिक असॉल्ट पर आया पहला बयान

Jannat Zubair Physical Attack Incident
TV न्यूज

शर्म की बात है…धर्मेंद्र का ऑस्कर ट्रिब्यूट में नाम ना आने पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- ये बड़ी चूक है

Hema Malini On Dharmendra Oscars Memoriam Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.