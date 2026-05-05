‘अगली जयललिता बनेगी तृषा कृष्णन’, विजय थलापति की जीत के बाद अचानक क्यों तेज हुई चर्चा?

तृषा के इस वायरल वीडियो, उनके आत्मविश्वास और उनकी भविष्यवाणी पर नेटीजस और उनके फैंस जानकर तारीफ़ कर रहे हैं। नेटिजन्स के कमेंट्स के बीच एक यूजर ने विजय और तृषा की जोड़ी की तुलना तमिलनाडु की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल जोड़ी MGR-जयललिता से कर डाली। इन दोनों जोड़ियों का आंकलन करते हुए उस यूजर ने लिखा कि इन दोनों जोड़ियों में कुछ खास संयोग है, जैसे जयललिता की तरह ही तृषा भी ब्राह्मण परिवार से हैं, दोनों एक ही चर्च पार्क स्‍कूल से पढ़ी हैं। दोनों ही पर्दे पर सुपरस्‍टार एक्‍ट्रेस रहीं, तृषा कुंवारी हैं और जयललिता ने भी शादी नहीं की थी। एक समय में जहां जयललिता और MGR के अफेयर के चर्चे थे, उसी तरह विजय और तृषा के रिश्‍ते को लेकर बातें हो रही हैं। जयललिता ने MGR के बाद राज्य की सत्ता संभाली थी और 5 बार मुख्‍यमंत्री बनी थीं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आगे आने वाले दिनों में तृषा कृष्णन राजनीति में कदम रखती हैं या नहीं, और अगर रखती हैं तो क्या वो भविष्य में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगी? जानकारी के लिए बता दें कि बहरहाल, फिलहाल तृषा कृष्णन राजनीति में नहीं आई हैं।