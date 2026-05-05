तमिलनाडु जीता, परिवार टूटा! विजय थलापति की पत्नी और बेटे का नहीं आया रिएक्शन, उठ रहे बड़े सवाल

Thalapathy Vijay TVK election victory 2026: तमिलनाडु की सियासत में आज एक नया सूरज उगा है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय और उनकी पार्टी'तमिलगा वेट्री कजगम' (TVK) ने विधानसभा चुनाव में वह कर दिखाया है, जिसे लोग करिश्मा कह रहे हैं। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, विजय की पार्टी ने 234 में से 110 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। सड़कों पर पटाखों की गूंज है, समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा है और रश्मिका मंदाना से लेकर नयनतारा तक उन्हें बधाई दे रही हैं। लेकिन, इस सुनहरी जीत के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। विजय आज तमिलनाडु की जनता के लिए 'थलपति' (सेनापति) तो बन गए, लेकिन एक पिता और पति के तौर पर वह अपनी ही नजरों में शायद हार गए हैं।