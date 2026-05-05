5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

तमिलनाडु जीता, परिवार टूटा! विजय थलापति की पत्नी और बेटे का नहीं आया रिएक्शन, उठ रहे बड़े सवाल

Vijay won Election but loses her family: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलपति विजय की पार्टी TVK ने 110 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। इस बड़ी जीत के बाद भी वह हार गए हैं। वह एक पिता के रुप में और एक पत्नी के लिए जीरो साबित हुए हैं। जहां पूरा देश विजय की विजय का जश्न मना रहा है वहीं, उनके बच्चे गायब हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 05, 2026

Vijay Thalapathy win Tamil Nadu election 2026 actor politician lost as father and husband divorce affair news

विजय थलापति के बच्चों ने तोडा पिता से नाता?

Thalapathy Vijay TVK election victory 2026: तमिलनाडु की सियासत में आज एक नया सूरज उगा है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय और उनकी पार्टी'तमिलगा वेट्री कजगम' (TVK) ने विधानसभा चुनाव में वह कर दिखाया है, जिसे लोग करिश्मा कह रहे हैं। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, विजय की पार्टी ने 234 में से 110 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। सड़कों पर पटाखों की गूंज है, समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा है और रश्मिका मंदाना से लेकर नयनतारा तक उन्हें बधाई दे रही हैं। लेकिन, इस सुनहरी जीत के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। विजय आज तमिलनाडु की जनता के लिए 'थलपति' (सेनापति) तो बन गए, लेकिन एक पिता और पति के तौर पर वह अपनी ही नजरों में शायद हार गए हैं।

विजय थलापति का टूटा परिवार (Vijay won Election but loses her family)

नतीजों के बाद विजय सबसे पहले अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। बालकनी से उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन भी किया, पिता एस.ए. चंद्रशेखर और मां शोभा के साथ उनकी तस्वीरें भी आईं, लेकिन पूरे फ्रेम से उनकी पत्नी संगीता और दोनों बच्चे गायब दिखे। जिस समय पूरा देश विजय के नाम के जयकारे लगा रहा था, उनके अपने बेटे और बेटी की खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए।

बेटे जेसन संजय ने पिता को किया अनफॉलो (Jason Sanjay unfollows Vijay)

विजय के 26 साल के बेटे जेसन संजय, जो खुद निर्देशन की दुनिया में कदम रख चुके हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत पर एक शब्द तक नहीं कहा। बताया जाता है कि जेसन ने अपने पिता को सोशल मीडिया पर काफी पहले ही अनफॉलो कर दिया था। चर्चा तो यहां तक है कि वह अपने नाम से पिता का 'सरनेम' तक हटाने का फैसला कर चुके हैं। पिता-पुत्र के बीच की यह खाई विजय के कथित अफेयर की खबरों के बाद और गहरी हो गई है। ठीक यही हाल उनकी बेटी दिव्या साशा का भी है, जिन्होंने इस बड़ी जीत पर चुप्पी साध रखी है।

पत्नी ने लगाए विजय पर संगीन आरोप (Vijay and Trisha Krishnan relationship news)

विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम, जिनसे उन्होंने 1999 में शादी की थी, वह पिछले दो साल से उनसे अलग रह रही हैं। संगीता ने तलाक की अर्जी में विजय पर मानसिक प्रताड़ना और अपमान के गंभीर आरोप लगाए हैं। संगीता का वह बयान आज फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब एक एक्ट्रेस उनके पति के साथ वेकेशन की तस्वीरें डाल रही थीं, तब वह खुद को बेहद 'असहाय' महसूस कर रही थीं।

तृषा कृष्णन के बर्थडे और जीते विजय

संयोग देखिए कि 4 मई को ही तृषा कृष्णन का 43वां जन्मदिन था और उसी दिन विजय की जीत का ऐलान हुआ। सुबह तिरुमाला मंदिर में दर्शन करने के बाद तृषा सीधे विजय के घर पहुंचीं। जहां पत्नी संगीता घर से दूर थीं, वहीं तृषा की मौजूदगी ने उनके अफेयर की अफवाहों को और हवा दे दी जो पिछले कई सालों से विजय के निजी जीवन में तूफान लाए हुए हैं।

जीतकर भी हार गए विजय?

तमिलनाडु ने विजय को अपना भविष्य का नेता मान लिया है। वह शायद जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठें, लेकिन क्या यह जीत उस खालीपन को भर पाएगी जो उनके घर में पसरा है? फिल्मी हस्तियों और करोड़ों प्रशंसकों का प्यार एक तरफ, और अपने बच्चों की नफरत भरी चुप्पी दूसरी तरफ। सच तो यह है कि आज विजय दुनिया के लिए 'थलपति' तो हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए शायद वह अब भी 'जीरो' ही रह गए हैं।

ये भी पढ़ें

गर्भ से ‘मोदी-मोदी’ के नारों वाले फर्जी बयान पर भड़कीं मैथिली ठाकुर, विरोधियों को दिया करारा जवाब
मनोरंजन
Maithili thakur angry fake Statements In Her Name About PM Modi and Misuse Photos said Desperate PR Stunts

खबर शेयर करें:

Published on:

05 May 2026 12:13 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / तमिलनाडु जीता, परिवार टूटा! विजय थलापति की पत्नी और बेटे का नहीं आया रिएक्शन, उठ रहे बड़े सवाल

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Santhosh Nayar Death: रोड एक्सीडेंट में एक्टर संतोष की मौत, ट्रक ने मारी टक्कर, पत्नी की हालत नाजुक

Actor Santhosh K Nayar Passed Away in car accident kerala adoor wife condition is critical
टॉलीवुड

महज 2 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी! विजय थलापति ने दोहराया 1983 का वो चमत्कार

Will Vijay become New CM of Tamil Nadu He create history in 43 years success within 2 years
टॉलीवुड

थलापति विजय की जीत पर प्रकाश राज ने कसा तंज, अब लोगों का जमकर बरसा गुस्सा, एक्टर को सुनाई खरी-खोटी

Prakash Raj On Thalapathy Vijay Victory
मनोरंजन

‘I’m Waiting…’ से सत्ता तक! थलापति विजय के 14 साल पुराने डायलॉग ने तमिलनाडु चुनाव में मचाया तहलका

Thalapathy Vijay Political Prediction
टॉलीवुड

तमिलनाडु चुनाव 2026 में TVK की बढ़त देख नानी और काजल अग्रवाल हुए बेकाबू, Thalapathy Vijay को दी ऐसी बधाई

तमिलनाडु चुनाव 2026 में TVK की बढ़त देख नानी और काजल अग्रवाल हुए बेकाबू, Thalapathy Vijay को दी ऐसी बधाई
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.