थलापति विजय की जीत पर प्रकाश राज ने कसा तंज, अब लोगों का जमकर बरसा गुस्सा, एक्टर को सुनाई खरी-खोटी

Prakash Raj On Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) चुनावी रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। जैसे ही ये खबर सामने आई, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इस बीच अभिनेता प्रकाश राज का रिएक्शन चर्चा का विषय बन गया है।