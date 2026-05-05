बंगाल में ममता दीदी की करारी हार पर बयान देकर बुरा फंसे ‘शक्तिमान’ मुकेश खन्ना, लोगों ने पूछ डाले तीखे सवाल

मुकेश खन्ना ने जिस तरह से ममता बनर्जी के राज में बंगाल को गुंडाराज बताया और बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की, तो लोगों ने भी उनके वीडियो पर तरह-तरह के रिएक्शन्स देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने सवाल किया कि वो मणिपुर के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते। इसके अलावा कई लोगों ने तो उनके शादी करने के बयान पर भी चुटकी लेते हुए पूछा कि आखिर वो कब शादी कर रहे हैं।