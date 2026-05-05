Met Gala 2026 में छाया जयपुर का शाही परिवार, दादी की साड़ी को राजकुमारी गौरवी ने बनाया गाउन, रॉयल अंदाज ने जीता दिल

Jaipur Princess At Met Gala 2026 (सोर्स- एक्स)
Jaipur Princess At Met Gala 2026: दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गाला 2026 में इस बार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि भारतीय शाही परिवार की भी दमदार मौजूदगी देखने को मिली। जयपुर की राजकुमारी गौरवी कुमारी और महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने अपने पारंपरिक अंदाज से इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर सभी का ध्यान खींच लिया।
जहां एक ओर करण जौहर ने अपने डेब्यू से सुर्खियां बटोरीं, वहीं जयपुर के इस शाही जोड़े ने भारतीय संस्कृति और विरासत को एक नए अंदाज में पेश किया।
राजकुमारी गौरवी कुमारी का लुक इस इवेंट का सबसे खास आकर्षण रहा। उन्होंने अपनी दादी गायत्री देवी की पुरानी साड़ी को नए अंदाज में पहनकर सबको चौंका दिया। इस साड़ी को मशहूर डिजाइनर प्रबल गुरुंग ने एक खूबसूरत गाउन में बदल दिया।
इस गाउन में पारंपरिक साड़ी की सादगी और मॉडर्न फैशन का बेहतरीन मेल देखने को मिला। हल्के गुलाबी रंग के इस आउटफिट ने गौरवी को एक अलग ही शाही पहचान दी।
गहनों की बात करें तो उन्होंने मोतियों की परतों के साथ अनकट डायमंड और रूबी ज्वेलरी पहनी, जो जयपुर की पारंपरिक कारीगरी को दर्शाती है। उनका पूरा लुक बेहद संतुलित और रॉयल नजर आया।
गौरवी के साथ मौजूद महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, जिन्हें ‘पाचो’ के नाम से भी जाना जाता है, ने भी अपने लुक से सबको प्रभावित किया। उन्होंने वेलवेट का एक खास कोट पहना, जिसमें महीनों की मेहनत से तैयार की गई कढ़ाई देखने को मिली।
इस आउटफिट में पारंपरिक आरी और ज़रदोज़ी कारीगरी का इस्तेमाल किया गया था, जो भारतीय शिल्पकला की बारीकी को दर्शाता है। खास बात यह रही कि उनके कोट के पीछे सूर्य का प्रतीक बना हुआ था, जो उनके सूर्यवंशी वंश को दर्शाता है।उनकी ज्वेलरी में भी पोल्की और जड़ाऊ डिजाइन का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया, जिसने उनके लुक को और खास बना दिया।
भारतीय शाही परिवार की नई पहचान
जयपुर का शाही परिवार हमेशा से अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अब नई पीढ़ी इसे आधुनिक अंदाज़ में दुनिया के सामने पेश कर रही है।
Gauravi Kumari और Sawai Padmanabh Singh का यह अंदाज़ दिखाता है कि कैसे पुरानी विरासत को नए जमाने के साथ जोड़ा जा सकता है।
निष्कर्ष
Met Gala 2026 में जयपुर के शाही जोड़े की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय संस्कृति और फैशन का प्रभाव दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है।
जहां एक ओर ग्लैमर और मॉडर्निटी का बोलबाला था, वहीं इस शाही जोड़ी ने परंपरा और विरासत के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। उनका यह लुक लंबे समय तक फैशन जगत में चर्चा का विषय बना रहेगा।
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