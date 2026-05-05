Met Gala 2026 में छाया जयपुर का शाही परिवार, दादी की साड़ी को राजकुमारी गौरवी ने बनाया गाउन, रॉयल अंदाज ने जीता दिल

इस आउटफिट में पारंपरिक आरी और ज़रदोज़ी कारीगरी का इस्तेमाल किया गया था, जो भारतीय शिल्पकला की बारीकी को दर्शाता है। खास बात यह रही कि उनके कोट के पीछे सूर्य का प्रतीक बना हुआ था, जो उनके सूर्यवंशी वंश को दर्शाता है।उनकी ज्वेलरी में भी पोल्की और जड़ाऊ डिजाइन का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया, जिसने उनके लुक को और खास बना दिया।