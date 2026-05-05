5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

Met Gala 2026 में छाया जयपुर का शाही परिवार, दादी की साड़ी को राजकुमारी गौरवी ने बनाया गाउन, रॉयल अंदाज ने जीता दिल

Jaipur Princess At Met Gala 2026: मेट गाला 2026 में जयपुर के शाही परिवार का अंदाज देखते ही बन रहा था। इंटरनेशनल फैशन इवेंट में राजकुमारी गौरवी कुमारी ने अपने रॉयल अंदाज से लोगों के दिल जीत लिए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 05, 2026

Jaipur Princess At Met Gala 2026

Jaipur Princess At Met Gala 2026 (सोर्स- एक्स)

Jaipur Princess At Met Gala 2026: दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गाला 2026 में इस बार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि भारतीय शाही परिवार की भी दमदार मौजूदगी देखने को मिली। जयपुर की राजकुमारी गौरवी कुमारी और महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने अपने पारंपरिक अंदाज से इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर सभी का ध्यान खींच लिया।

जहां एक ओर करण जौहर ने अपने डेब्यू से सुर्खियां बटोरीं, वहीं जयपुर के इस शाही जोड़े ने भारतीय संस्कृति और विरासत को एक नए अंदाज में पेश किया।

दादी की साड़ी से बना खास गाउन (Jaipur Princess At Met Gala 2026)

राजकुमारी गौरवी कुमारी का लुक इस इवेंट का सबसे खास आकर्षण रहा। उन्होंने अपनी दादी गायत्री देवी की पुरानी साड़ी को नए अंदाज में पहनकर सबको चौंका दिया। इस साड़ी को मशहूर डिजाइनर प्रबल गुरुंग ने एक खूबसूरत गाउन में बदल दिया।

इस गाउन में पारंपरिक साड़ी की सादगी और मॉडर्न फैशन का बेहतरीन मेल देखने को मिला। हल्के गुलाबी रंग के इस आउटफिट ने गौरवी को एक अलग ही शाही पहचान दी।

गहनों की बात करें तो उन्होंने मोतियों की परतों के साथ अनकट डायमंड और रूबी ज्वेलरी पहनी, जो जयपुर की पारंपरिक कारीगरी को दर्शाती है। उनका पूरा लुक बेहद संतुलित और रॉयल नजर आया।

‘पाचो’ का शाही अंदाज (Jaipur Princess At Met Gala 2026)

गौरवी के साथ मौजूद महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, जिन्हें ‘पाचो’ के नाम से भी जाना जाता है, ने भी अपने लुक से सबको प्रभावित किया। उन्होंने वेलवेट का एक खास कोट पहना, जिसमें महीनों की मेहनत से तैयार की गई कढ़ाई देखने को मिली।

इस आउटफिट में पारंपरिक आरी और ज़रदोज़ी कारीगरी का इस्तेमाल किया गया था, जो भारतीय शिल्पकला की बारीकी को दर्शाता है। खास बात यह रही कि उनके कोट के पीछे सूर्य का प्रतीक बना हुआ था, जो उनके सूर्यवंशी वंश को दर्शाता है।उनकी ज्वेलरी में भी पोल्की और जड़ाऊ डिजाइन का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया, जिसने उनके लुक को और खास बना दिया।

भारतीय शाही परिवार की नई पहचान

जयपुर का शाही परिवार हमेशा से अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अब नई पीढ़ी इसे आधुनिक अंदाज़ में दुनिया के सामने पेश कर रही है।

Gauravi Kumari और Sawai Padmanabh Singh का यह अंदाज़ दिखाता है कि कैसे पुरानी विरासत को नए जमाने के साथ जोड़ा जा सकता है।

निष्कर्ष

Met Gala 2026 में जयपुर के शाही जोड़े की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि भारतीय संस्कृति और फैशन का प्रभाव दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है।

जहां एक ओर ग्लैमर और मॉडर्निटी का बोलबाला था, वहीं इस शाही जोड़ी ने परंपरा और विरासत के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। उनका यह लुक लंबे समय तक फैशन जगत में चर्चा का विषय बना रहेगा।

ये भी पढ़ें

थलापति विजय की जीत पर प्रकाश राज ने कसा तंज, अब लोगों का जमकर बरसा गुस्सा, एक्टर को सुनाई खरी-खोटी
मनोरंजन
Prakash Raj On Thalapathy Vijay Victory

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 May 2026 08:00 am

Published on:

05 May 2026 07:59 am

Hindi News / Entertainment / Met Gala 2026 में छाया जयपुर का शाही परिवार, दादी की साड़ी को राजकुमारी गौरवी ने बनाया गाउन, रॉयल अंदाज ने जीता दिल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

महज 2 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी! विजय थलापति ने दोहराया 1983 का वो चमत्कार

Will Vijay become New CM of Tamil Nadu He create history in 43 years success within 2 years
टॉलीवुड

बंगाल में ममता दीदी की करारी हार पर बयान देकर बुरा फंसे ‘शक्तिमान’ मुकेश खन्ना, लोगों ने पूछ डाले तीखे सवाल

Mukesh Khanna On West Bengal Election Result
मनोरंजन

8 साल का लंबा इंतजार, 6 बार हुई पोस्टपोन; जब पर्दे पर आई ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

Bollywood blockbuster film 6 time postponed after release create history box office collection
बॉलीवुड

थलापति विजय की जीत पर प्रकाश राज ने कसा तंज, अब लोगों का जमकर बरसा गुस्सा, एक्टर को सुनाई खरी-खोटी

Prakash Raj On Thalapathy Vijay Victory
मनोरंजन

‘I’m Waiting…’ से सत्ता तक! थलापति विजय के 14 साल पुराने डायलॉग ने तमिलनाडु चुनाव में मचाया तहलका

Thalapathy Vijay Political Prediction
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.