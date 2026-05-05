महज 2 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी! विजय थलापति ने दोहराया 1983 का वो चमत्कार

Vijay TVK election victory 2026: "आधी रात का सन्नाटा था, जब तमिलनाडु की गलियों में एक खबर आग की तरह फैली। एक ऐसा सुपरस्टार, जिसने दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया, अब सत्ता के उस सिंहासन की तरफ कदम बढ़ा चुका था जहां पहुंचने का ख्वाब कई सितारों ने देखा, पर हकीकत में उसे सिर्फ एक ही शख्स जी पाया था। क्या पर्दे का 'थलापति' वाकई असल जिंदगी का 'मुख्यमंत्री' बन पाएगा? क्या 43 साल पुराना वो करिश्मा फिर से दोहराया जाएगा जो कभी एन.टी. रामाराव ने कर दिखाया था? सस्पेंस गहरा था, लेकिन जब 4 मई 2026 की सुबह ईवीएम (EVM) के पिटारे खुले, तो जो सच सामने आया उसने भारतीय राजनीति के पन्नों पर एक नया इतिहास लिख दिया।"