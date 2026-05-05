5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

महज 2 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी! विजय थलापति ने दोहराया 1983 का वो चमत्कार

Vijay TVK election victory 2026: तमिलनाडु चुनाव 2026 में सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। विजय ने 43 साल बाद एक ऐसे नेता के रिकॉर्ड की बराबरी की है, जिसमें पार्टी बनाने के कुछ ही समय के अंदर मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल होता है। वहीं, ऐसा राजनीऐतिक उलटफेर तमिलनाडु में पहली बार दिखा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 05, 2026

Will Vijay become New CM of Tamil Nadu He create history in 43 years success within 2 years

विजय थलापति ने रचा इतिहास

Vijay TVK election victory 2026: "आधी रात का सन्नाटा था, जब तमिलनाडु की गलियों में एक खबर आग की तरह फैली। एक ऐसा सुपरस्टार, जिसने दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया, अब सत्ता के उस सिंहासन की तरफ कदम बढ़ा चुका था जहां पहुंचने का ख्वाब कई सितारों ने देखा, पर हकीकत में उसे सिर्फ एक ही शख्स जी पाया था। क्या पर्दे का 'थलापति' वाकई असल जिंदगी का 'मुख्यमंत्री' बन पाएगा? क्या 43 साल पुराना वो करिश्मा फिर से दोहराया जाएगा जो कभी एन.टी. रामाराव ने कर दिखाया था? सस्पेंस गहरा था, लेकिन जब 4 मई 2026 की सुबह ईवीएम (EVM) के पिटारे खुले, तो जो सच सामने आया उसने भारतीय राजनीति के पन्नों पर एक नया इतिहास लिख दिया।"

विजय थलापति ने जीता चुनाव (Vijay Thalapathy Become New CM of Tamil Nadu?)

कहानी शुरू होती है मार्च 1982 में, जब आंध्र प्रदेश के चहेते स्टार NT रामाराव ने अपनी 'तेलुगु देशम पार्टी' (TDP) का ऐलान किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए NTR अपनी मॉडिफाइड शेवरले वैन में सवार होकर सड़कों पर निकले और महज 9 महीनों के अंदर, जनवरी 1983 में 59 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनकर दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने 294 में से 202 सीटें जीतकर कांग्रेस के दशकों पुराने किले को ढहा दिया था।

विजय ने तमिलनाडु में रचा कीर्तिमान (Vijay TVK election victory 2026)

NTR के बाद कई सितारों ने राजनीति में हाथ आजमाया- चाहे वो चिरंजीवी हों, कमल हासन हों या रजनीकांत- लेकिन किसी को भी इतनी जल्दी और ऐसी प्रचंड सफलता नहीं मिली। अब 51 साल के 'थलापति' विजय ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) बनाने के महज दो साल के भीतर विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर आ पहुंचे हैं।

तमिलनाडु की राजनीति दशकों से DMK और AIADMK के बीच झूल रही थी। लेकिन विजय ने अपनी रैलियों और सनरूफ वैन से किए गए प्रचार के जरिए जनता को एक तीसरा विकल्प दिया। उन्होंने सत्ताधारी DMK को सीधे चुनौती दी और भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ 'बदलाव' की अपील की। 4 मई 2026 को आए चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया कि तमिलनाडु की जनता ने सिनेमा के पर्दे वाले नायक को अपना असली नेता मान लिया है।

बाकी सितारों का सफर रहा संघर्षपूर्ण (Vijay vs NTR political success comparison)

विजय की यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि दक्षिण के दूसरे सितारों को राजनीति में जमने में सालों लग गए। एम.जी. रामचंद्रन (MGR) ने 1972 में पार्टी बनाई और 1977 में सत्ता पाई। चिरंजीवी की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, जबकि उनके भाई पवन कल्याण को उपमुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए 10 साल का लंबा इंतजार और गठबंधन करना पड़ा। वहीं कमल हासन और विजयकांत जैसे सितारों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

विजय न केवल सबसे कम समय में सत्ता हासिल करने वाले नेता बने हैं, बल्कि वह तमिलनाडु के अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में से भी एक होंगे। सिनेमा के पर्दे से निकलकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का विजय का यह सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया है। आज तमिलनाडु की सड़कों पर जश्न का माहौल है और हवा में बस एक ही नारा गूंज रहा है- 'थलापति' का राज आ गया है।

ये भी पढ़ें

कंगना रनौत- राहुल गांधी की ‘शादी’ का क्या है सच? सोशल मीडिया पर वायरल दावे ने मचाई खलबली
बॉलीवुड
Kangana Ranaut Rahul Gandhi wedding rumors big truth revealed viral news and boyfriend mystery

खबर शेयर करें:

Published on:

05 May 2026 07:38 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / महज 2 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी! विजय थलापति ने दोहराया 1983 का वो चमत्कार

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

थलापति विजय की जीत पर प्रकाश राज ने कसा तंज, अब लोगों का जमकर बरसा गुस्सा, एक्टर को सुनाई खरी-खोटी

Prakash Raj On Thalapathy Vijay Victory
मनोरंजन

‘I’m Waiting…’ से सत्ता तक! थलापति विजय के 14 साल पुराने डायलॉग ने तमिलनाडु चुनाव में मचाया तहलका

Thalapathy Vijay Political Prediction
टॉलीवुड

तमिलनाडु चुनाव 2026 में TVK की बढ़त देख नानी और काजल अग्रवाल हुए बेकाबू, Thalapathy Vijay को दी ऐसी बधाई

तमिलनाडु चुनाव 2026 में TVK की बढ़त देख नानी और काजल अग्रवाल हुए बेकाबू, Thalapathy Vijay को दी ऐसी बधाई
टॉलीवुड

Tamil Nadu assembly election के बीच त्रिशा कृष्णन का वायरल इंटरव्यू, जिसमें सीधे CM की कुर्सी पर ठोक दिया था दावा

Tamil Nadu assembly election के बीच त्रिशा कृष्णन का वायरल इंटरव्यू, जिसमें सीधे CM की कुर्सी पर ठोक दिया था दावा
टॉलीवुड

तमिलनाडु चुनाव के जीत पर तृषा कृष्णन ने विजय को दी बधाई, तलाक के बीच इंटरनेट पर मची हलचल

तमिलनाडु चुनाव के जीत पर तृषा कृष्णन ने विजय दी बधाई, तलाक के बीच इंटरनेट पर मची हलचल
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.