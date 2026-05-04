तमिलनाडु चुनाव के जीत पर तृषा कृष्णन ने विजय दी बधाई, तलाक के बीच इंटरनेट पर मची हलचल

इतना ही नहीं, मंदिर दर्शन के बाद तृषा सीधे विजय के घर पहुंचीं। उनके इस कदम ने फैंस के बीच सनसनी और बढ़ा दी है। दरअसल, सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती को लेकर कई चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग इस बात को लेकर भी एक्साइटेड हैं कि विजय की जीत और तृषा के जन्मदिन का ये संयोग बहुत खास है। साथ ही, विजय और तृषा की दोस्ती लंबे समय से चर्चा में रही है। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद भी किया है। अब जब विजय राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं, तो उनके हर कदम पर लोगों की नजर बनी है।