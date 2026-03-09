‘घर बैठने’ वाले बयान पर तृषा कृष्णन का फूटा गुस्सा, एक्टर ने मांगी माफी

Trisha Krishnan And Vijay Affair: साउथ स्टार्स थलापति विजय और तृषा कृष्णन के साथ जुड़ी खबरों ने हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें दोनों को एक इवेंट में साथ देखे जाने के बाद तृषा को कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस विवाद के बीच, फिल्ममेकर और एक्टर आर पार्तिबन ने तृषा पर तंज कसते हुए एक बयान दिया, जिससे विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है।