मनोरंजन

‘घर बैठने’ वाले बयान पर तृषा कृष्णन का फूटा गुस्सा, एक्टर ने मांगी माफी

Trisha Krishnan And Vijay Affair: तृषा कृष्णन के खिलाफ एक्टर द्वारा घर बैठे किए गए भद्दे तंज ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी। इस विवाद ने बढ़ते ही मामला तब गंभीर रूप ले लिया जब एक्टर को सार्वजनिक रूप से अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने तृषा कृष्णन के सामने माफी मांगी।

Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 09, 2026

घर बैठने...वाला भद्दा तंज कसना तृषा कृष्णन को लेकर एक्टर पर पड़ा भारी, सरेआम नाक रगड़कर मांगी माफी!

तृषा कृष्णन और थलापति विजय (सोर्स: X)

Trisha Krishnan And Vijay Affair: साउथ स्टार्स थलापति विजय और तृषा कृष्णन के साथ जुड़ी खबरों ने हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें दोनों को एक इवेंट में साथ देखे जाने के बाद तृषा को कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस विवाद के बीच, फिल्ममेकर और एक्टर आर पार्तिबन ने तृषा पर तंज कसते हुए एक बयान दिया, जिससे विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है।

अवॉर्ड फंक्शन के दौरान तृषा की तस्वीर आई सामने

आर पार्तिबन ने चेन्नई में एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान जब स्क्रीन पर तृषा की तस्वीर आई, तो उन्होंने ऐसा कमेंट किया, जो तृषा के ऊपर लगे विवाद से जुड़ा माना गया। इस पर तृषा ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट करके अपनी नाराजगी जाहिर की।

साथ ही, उन्होंने बताया कि एक इवेंट के आयोजक ने उनका नाम और फोटो बिना उनकी जानकारी के आखिरी मोमेंट में शामिल किया था। साथ ही, उन्होंने कहा कि माइक्रोफोन पर बिना सोच-समझे कोई भी कमेंट करना समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी है।

एक्टर ने सरेआम माफी मांगी

इन सबके बाद जब तृषा ने एक पोस्ट किया तो, आर पार्तिबन ने सरेआम माफी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था मैंने गलती की है। साथ ही, उन्होंने अपने बयान पर पछतावा जताया और ऐसे मामले फिर नहीं दोहराए जाने की इच्छा भी जाहिर की।

