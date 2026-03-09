अनुराग डोभाल ने अस्पताल से शेयर की अपनी पहली तस्वीर, इस शख्स संग आए नजर

Anurag Dobhal Health Update: यूट्यूब के फेमस स्टार अनुराग डोभाल इस समय जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनकी तेज रफ्तार जिंदगी और ट्रैवल व्लॉग्स का माहौल अचानक बदल गया है, जब उनकी कार एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। बता दें, हादसे के बाद अनुराग को तुरंत अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रहे हैं और वो अब ठिक है।