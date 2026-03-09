अनुराग डोभाल ने किया Suicide Attempt तो फूट-फूटकर रोईं ये फेमस एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे साथ भी…

मन्नारा ने आगे कहा, ठमैं जानती हूं कि पैसा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आपके चाहने वाले और आपका परिवार ही आपके साथ नहीं होगा तो उन पैसों का आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकता और मैं अनुराग को यही कहना चाहती हूं कि अनुराग हर किसी की जिंदगी में दिक्कते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे परेशानियां न हो। सोशल मीडिया पर बस सबको खुशी वाली चीजे दिखाते हैं। अपना दुख और दर्द नहीं दिखाते। अनुराग को काफी चोट आई है। उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इतनी छोटी उम्र में उसके साथ जो हुआ वह काफी खराब हैं। मैं चाहती हूं कि आप उठो और जल्दी ठीक हो जाओ।"