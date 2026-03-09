T20 वर्ल्डकप भारत ही जीतेगा… अमिताभ बच्चन ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पोस्ट में बताया कारण

T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए टी20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फाइनल के रोमांचक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को धूल चटाई, जिसके बाद पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल बन गया। जीत की इस गूंज से मायानगरी मुंबई भी अछूती नहीं रही। बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को अपनी बधाइयां दी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पोस्ट की हो रही है। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि टीम इंडिया ही जीतेगी, साथ ही उन्होंने एक बड़ा कारण भी बताया था।