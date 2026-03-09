9 मार्च 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

T20 वर्ल्डकप भारत ही जीतेगा… अमिताभ बच्चन ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पोस्ट में बताया कारण

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने आखिरकार वो करके दिखा दिया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थीं। इंग्लैंड को हराकर भारत ने फाइनल मैच जीत लिया। ऐसे में इस जीत को लेकर पहले ही अमिताभ बच्चन ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। अब पोस्ट करके फैंस को बताया है...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 09, 2026

Amitabh Bachchan Predicted On T20 World Cup 2026 won india now revealed how he know

अमिताभ बच्चन ने किया पोस्ट

T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए टी20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फाइनल के रोमांचक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को धूल चटाई, जिसके बाद पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल बन गया। जीत की इस गूंज से मायानगरी मुंबई भी अछूती नहीं रही। बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को अपनी बधाइयां दी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पोस्ट की हो रही है। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि टीम इंडिया ही जीतेगी, साथ ही उन्होंने एक बड़ा कारण भी बताया था।

अमिताभ बच्चन ने किया भारत की जीत पर पोस्ट (India defeats New Zealand to win T20 World Cup 2026)

अमिताभ बच्चन ने टीम इंडिया की जीत पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक्स (ट्विटर) पर एक बड़ा ही दिलचस्प और मजेदार कैप्शन लिखा। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे। हो गया!" दरअसल, बिग बी के इस ट्वीट के पीछे एक पुराना अंधविश्वास (टोटका) छिपा है।

क्रिकेट के कई फैंस की तरह अमिताभ का भी मानना है कि जब भी वह लाइव मैच देखते हैं, भारतीय टीम विकेट खो देती है या मैच हार जाती है। इसलिए, भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने फाइनल मैच न देखने का कठिन फैसला लिया। अब जब भारत चैंपियन बन गया है, तो फैंस बिग बी के इस 'बलिदान' और मजाकिया अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं।

अमिताभ बच्चन ने जीत को लेकर की थी भविष्यवाणी (Amitabh Bachchan Post On T20 World Cup 2026)

अमिताभ बच्चन क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। वह अक्सर टीम इंडिया की जीत के लिए पोस्ट शेयर करते रहते हैं। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी कि टीम इंडिया जीत जाएगी, अगर वह मैच न देखें तो और हुआ भी ऐसा ही। अब जब अमिताभ बच्चन ने पोस्ट करके ये बड़ी खबर फैंस को दी तो हर कोई हैरान रह गया।

लोग उनकी तारीफ करने लगे। कई बड़े सितारों ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। इसमें सारा अली खान से लेकर सोनल चौहान तक और रश्मिका मंदाना ने भी पोस्ट किया। पूरा बॉलीवुड टीम इंडिया की जीत की खुशी में शामिल हुआ।

Published on:

09 Mar 2026 08:44 am

T20 वर्ल्डकप भारत ही जीतेगा… अमिताभ बच्चन ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पोस्ट में बताया कारण

