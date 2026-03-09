एक्सीडेंट के बाद अनुराग डोभाल की पत्नी ने दिया हेल्थ अपडेट, फैंस से की ये खास अपील

इतना ही नहीं, रितिका ने इस मुश्किल समय में सभी से अपील किया कि वे उनके स्वास्थ्य को लेकर फैल रही अफवाहों और गलत खबरों से बचें। उन्होंने आगे लिखा है कि इस समय उन्हें सिर्फ फैंस की दुआओं, सपोर्ट और पॉजिटिव सोच की जरूरत है और इसके बाद लोगों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने इस संकट की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े रहे। बता दें, अनुराग डोभाल के परिवार का ध्यान अभी पूरी तरह से उनकी रिकवरी पर है और वे जल्द ही अपने फैंस के बीच वापस आने की तैयारी में हैं।