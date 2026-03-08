8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

अनुराग डोभाल की आत्महत्या की कोशिश पर भड़के रजत दलाल, बोले- ‘तुम्हारा बच्चा आने वाला है और तुम…’

Rajat Dalal on Anurag Dobhal Suicide Attempt: लाइवस्ट्रीम के दौरान हुएअनुराग डोभाल द्वारा आत्महत्या करने की कोशिश पर इन्फ्लुएंसर रजत दलाल ने रिएक्शन देते हुए कहा कि वो उनके सुसाइड अटेम्पट का समर्थन नहीं करते, ये गलत है और एक्सेप्टेबल नहीं है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Mar 08, 2026

Rajat Dalal on Anurag Dobhals Suicide Attempt

अनुराग डोभाल पर रजत दलाल ने जताया गुस्सा। (फोटो सोर्स: @digital_newshub and deepakkathuria__/Instragram)

Rajat Dalal on Anurag Dobhal Suicide Attempt: बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल ने अनुराग डोभाल द्वारा शनिवार को इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान आत्महत्या करने की कोशिश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जानकरी के लिए बता दें कि फेमस यूट्यूबर यूके07 राइडर के नाम से पहचाने जाने वाले अनुराग डोभाल ने गाजियाबाद के मसूरी में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान तकरीबन 150 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। इस घटना पर रिएक्शन देते हुए रजत ने अनुराग द्वारा आत्महत्या की इस कोशिश को सपोर्ट न करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। इसके आगे उन्होंने कहा कि जीवन में हर किसी की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन आत्महत्या कोई समाधान नहीं है।

रजत दलाल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट (Rajat Dalal on Anurag Dobhal Suicide Attempt)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर वीडियो शेयर करते हुए रजत ने कहा कि पारिवारिक के मामलों में कौन सही है और कौन गलत, यह उन्हें नहीं पता। लेकिन हर किसी को अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सवाल किया, "इतना कौन सा इंसान टूट जाता है कि अपनी जिंदगी को ही खत्म करने चला जाता है?"

उन्होंने आगे कहा, "भाई, कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसे गले लगाओ ना। किसके साथ दिक्कत नहीं आती? किसी का दिल टूट जाता है, कोई जुआ में हार जाता है, किसी के शरीर में दिक्कत होती है, किसी के घर में बीमारी होती है… ये सबके साथ होता है यार।"

रजत ने कहा कि अनुराग, जिसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, को अपने फैंस पर पड़ने वाले असर के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने ऐसे कार्यों से दिए जाने वाले मैसेज पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इससे यह समझ लेना चाहिए कि अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में समस्याएं उत्पन्न रही हों, तो इंसान को सब कुछ छोड़ देना चाहिए और आत्महत्या कर लेनी चाहिए।

"तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है…" (Rajat Dalal Reacts on Anurag Dobhal Suicide Attempts)

वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से अनुराग से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। रजत ने यह भी कहा कि वो आत्महत्या के प्रयास का 'एक प्रतिशत भी' समर्थन नहीं करते।

रजत ने आगे कहा, "कोई कुछ भी बोले, ये चीज गलत है और स्वीकार्य नहीं है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका बच्चा आने वाला है, इतनी खुशी की बात है और यह उनके लिए गर्व का क्षण होना चाहिए, न कि हार मानने का समय।"

अनुराग धोबल ने की आत्महत्या की कोशिश (Anurag Dobhal Suicide Attempt)

बता दें, इंस्टाग्राम पर लाइवस्ट्रीम के दौरान, डोभाल ये कह रहे थे कि, "मम्मी, अगर मैं अगले जन्म में आऊं, तो बस मुझे प्यार देना," इसके बाद उन्होंने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी और कहा, "चलो आखिरी सफर पर चलते हैं।" वीडियो अचानक खत्म होने से कुछ क्षण पहले, उन्हें यह कहते हुए सुना गया, "हिम्मत थी लेकिन अब लोग ही नहीं बचेंगे। किसको फोन करूं?"

बता दें कि अनुराग द्वारा सुसाइड की ये कोशिश कुछ दिन पहले उनके द्वारा अपने परिवार पर लगाए गए आरोपों के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटरकास्ट मैरिज के कारण उनकी फैमिली ने उनको मानसिक रूप से परेशान किया है।

ये भी पढ़ें

बुरी हालत में हॉस्पिटल आए थे अनुराग डोभाल, डॉक्टर बोले- उनकी गर्दन और कूल्हे की हड्डी…
मनोरंजन
Anurag Dobhal serious after suicide attempt doctor sais youtuber neck hip and bone are damage

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

08 Mar 2026 01:41 pm

Published on:

08 Mar 2026 01:26 pm

Hindi News / Entertainment / अनुराग डोभाल की आत्महत्या की कोशिश पर भड़के रजत दलाल, बोले- ‘तुम्हारा बच्चा आने वाला है और तुम…’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं अनुराग डोभाल, पत्नी रितिका को नहीं पड़ता फर्क? अस्पताल में भी…

Anurag Dobhal Wife Ritika Dobhal not reach hospital after husband suicide attempt and no update last september
मनोरंजन

बुरी हालत में हॉस्पिटल आए थे अनुराग डोभाल, डॉक्टर बोले- उनकी गर्दन और कूल्हे की हड्डी…

Anurag Dobhal serious after suicide attempt doctor sais youtuber neck hip and bone are damage
मनोरंजन

‘दूसरा जन्म हो गया भाई…’ फैन ने शेयर किया अस्पताल से मुस्कुराते हुए अनुराग डोभाल का वीडियो

Anurag Dobhal Hospital Video
मनोरंजन

Anurag Dobhal Suicide Attempt: अनुराग डोभाल के मैनेजर का बड़ा खुलासा, बोले- उन्हें एंग्जायटी अटैक…

Anurag Dobhal suicide attempt Manager Rohit Pandey share emotional post said He had anxiety attacks
मनोरंजन

ICU में हैं अनुराग डोभाल, Suicide Attempt के बाद हालत नाजुक! बड़ी जानकारी आई सामने

Anurag Dobhal aka UK07 Rider in ICU critical condition after suicide attempt Manager said please pray
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.