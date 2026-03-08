अनुराग डोभाल की आत्महत्या की कोशिश पर भड़के रजत दलाल, बोले- ‘तुम्हारा बच्चा आने वाला है और तुम…’

Rajat Dalal on Anurag Dobhal Suicide Attempt: बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल ने अनुराग डोभाल द्वारा शनिवार को इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान आत्महत्या करने की कोशिश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जानकरी के लिए बता दें कि फेमस यूट्यूबर यूके07 राइडर के नाम से पहचाने जाने वाले अनुराग डोभाल ने गाजियाबाद के मसूरी में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान तकरीबन 150 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। इस घटना पर रिएक्शन देते हुए रजत ने अनुराग द्वारा आत्महत्या की इस कोशिश को सपोर्ट न करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। इसके आगे उन्होंने कहा कि जीवन में हर किसी की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन आत्महत्या कोई समाधान नहीं है।