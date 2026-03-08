बुरी हालत में हॉस्पिटल आए थे अनुराग डोभाल, डॉक्टर बोले- उनकी गर्दन और कूल्हे की हड्डी…

खबरों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद अनुराग को मेरठ के सुभारती अस्पताल ले जाया गया था। वहां के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने बताया कि अनुराग की हालत काफी गंभीर थी। उनकी गर्दन, कूल्हे की हड्डी, हाथ और पैर में गहरी चोटें आई थीं। डॉक्टरों के मुताबिक, हड्डियों में 'सीरियस इंजरी' थी और उन्हें तत्काल आईसीयू (ICU) में रखने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि, रात करीब 10 बजे उनके कुछ दोस्त अस्पताल पहुंचे और उन्हें वहां से ले गए। फिलहाल, अनुराग का इलाज दिल्ली में चल रहा है, जहां उन्हें अन्य मरीजों से दूर एक सुरक्षित वार्ड में रखा गया है।