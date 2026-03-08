अपना काम देखो… डोनाल्ड ट्रंप को कमल हासन ने लताड़ा! बोले- अब हम दूर-दराज के देशों से….

शनिवार शाम को कमल हासन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को संबोधित करते हुए लिखा, "प्रिय राष्ट्रपति महोदय, हम, भारत के नागरिक, एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के निवासी हैं। हम अब दूर-दराज के देशों से आदेश नहीं लेते। कृपया अपने काम से काम रखें। संप्रभु राष्ट्रों के बीच आपसी सम्मान ही स्थायी वैश्विक शांति का एकमात्र आधार है। हम आपके देश और उसकी जनता के लिए शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। कमल हासन- एक गौरवान्वित भारतीय नागरि संस्थापक, मक्कल नीधि मय्यम।'