डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, महिला ने लगाए जबरन घर में घुसने के गंभीर आरोप

Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case (सोर्स- एक्स)
Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है। सुपरहिट फिल्म ‘मंजुम्मेल बॉयज’ के निर्देशक चिदंबरम कानूनी विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। एक युवा महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि निर्देशक ने कथित तौर पर महिला के फ्लैट में जबरन प्रवेश किया और खराब बर्ताव किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला साल 2022 से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि चिदंबरम बिना अनुमति उसके घर में घुस आए और गलत इरादे से उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला का कहना है कि घटना एर्नाकुलम के एलामकुलम इलाके स्थित उसके फ्लैट में हुई थी।
एर्नाकुलम साउथ पुलिस ने महिला के आधिकारिक बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत में घटना से जुड़े विस्तृत आरोप शामिल हैं और फिलहाल मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक निर्देशक पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से हमला करने और अनुचित शारीरिक संपर्क से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक की कार्रवाई केवल शिकायत के आधार पर की गई है और आगे की जांच के बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।
जांच एजेंसियां अब घटना की टाइमलाइन तैयार करने, संभावित गवाहों के बयान दर्ज करने और उपलब्ध साक्ष्यों की पुष्टि करने में जुटी हुई हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संवेदनशील मामलों में जल्दबाजी से बचते हुए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ा जाएगा।
फिलहाल यह साफ नहीं किया गया है कि निर्देशक चिदंबरम को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस ने मामले को लेकर किसी भी तरह की अटकलों से बचने की अपील भी की है।
विवादों के बीच चिदंबरम अपने आगामी फिल्म प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। उनकी अगली फिल्म का नाम ‘बालान’ बताया जा रहा है, जिसकी घोषणा हाल ही में हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनके इस नए प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही चर्चा बनी हुई है।
इसी बीच सोशल मीडिया पर अभिनेता दिलीप के साथ उनके नए प्रोजेक्ट की अफवाहें भी सामने आई थीं। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्देशक ने साफ शब्दों में इन दावों को गलत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा कर कहा कि बिना पुष्टि के गलत जानकारी फैलाना गैरजिम्मेदाराना है।
उन्होंने ये भी साफ किया कि कथित 'सर्वाइवल थ्रिलर' फिल्म से उनका कोई संबंध नहीं है और ऐसी खबरें पूरी तरह फर्जी हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उन्होंने अफवाह फैलाने वाले पेजों को तथ्य जांचने की सलाह दी।
अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और सबूतों के आधार पर मामले में नई जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल ये मामला मनोरंजन जगत और सोशल मीडिया दोनों जगह चर्चा का विषय बना हुआ है।
