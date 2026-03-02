डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, महिला ने लगाए जबरन घर में घुसने के गंभीर आरोप

Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है। सुपरहिट फिल्म ‘मंजुम्मेल बॉयज’ के निर्देशक चिदंबरम कानूनी विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। एक युवा महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि निर्देशक ने कथित तौर पर महिला के फ्लैट में जबरन प्रवेश किया और खराब बर्ताव किया।