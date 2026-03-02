2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, महिला ने लगाए जबरन घर में घुसने के गंभीर आरोप

Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case: मनोरंजन इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। साउथ के बड़े निर्देशक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 02, 2026

Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case

Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case (सोर्स- एक्स)

Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है। सुपरहिट फिल्म ‘मंजुम्मेल बॉयज’ के निर्देशक चिदंबरम कानूनी विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। एक युवा महिला की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि निर्देशक ने कथित तौर पर महिला के फ्लैट में जबरन प्रवेश किया और खराब बर्ताव किया।

दो साल पुराने मामले ने पकड़ा तूल (Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला साल 2022 से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि चिदंबरम बिना अनुमति उसके घर में घुस आए और गलत इरादे से उसके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला का कहना है कि घटना एर्नाकुलम के एलामकुलम इलाके स्थित उसके फ्लैट में हुई थी।

एर्नाकुलम साउथ पुलिस ने महिला के आधिकारिक बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत में घटना से जुड़े विस्तृत आरोप शामिल हैं और फिलहाल मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ केस? (Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case)

पुलिस सूत्रों के मुताबिक निर्देशक पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से हमला करने और अनुचित शारीरिक संपर्क से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक की कार्रवाई केवल शिकायत के आधार पर की गई है और आगे की जांच के बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।

जांच एजेंसियां अब घटना की टाइमलाइन तैयार करने, संभावित गवाहों के बयान दर्ज करने और उपलब्ध साक्ष्यों की पुष्टि करने में जुटी हुई हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संवेदनशील मामलों में जल्दबाजी से बचते हुए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ा जाएगा।

पूछताछ को लेकर अभी सस्पेंस

फिलहाल यह साफ नहीं किया गया है कि निर्देशक चिदंबरम को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस ने मामले को लेकर किसी भी तरह की अटकलों से बचने की अपील भी की है।

पेशेवर जीवन में जारी हैं नए प्रोजेक्ट

विवादों के बीच चिदंबरम अपने आगामी फिल्म प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। उनकी अगली फिल्म का नाम ‘बालान’ बताया जा रहा है, जिसकी घोषणा हाल ही में हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनके इस नए प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही चर्चा बनी हुई है।

अभिनेता दिलीप के साथ काम करने की खबरों पर दिया जवाब

इसी बीच सोशल मीडिया पर अभिनेता दिलीप के साथ उनके नए प्रोजेक्ट की अफवाहें भी सामने आई थीं। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्देशक ने साफ शब्दों में इन दावों को गलत बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा कर कहा कि बिना पुष्टि के गलत जानकारी फैलाना गैरजिम्मेदाराना है।

उन्होंने ये भी साफ किया कि कथित 'सर्वाइवल थ्रिलर' फिल्म से उनका कोई संबंध नहीं है और ऐसी खबरें पूरी तरह फर्जी हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उन्होंने अफवाह फैलाने वाले पेजों को तथ्य जांचने की सलाह दी।

मामले में अब आगे क्या?

अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और सबूतों के आधार पर मामले में नई जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल ये मामला मनोरंजन जगत और सोशल मीडिया दोनों जगह चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

मैं अंदर तक हिल गई…’, नोरा फतेही ने ईरान पर हो रहे हमलों पर दी प्रतिक्रिया, शांति और एकता की अपील की
बॉलीवुड
Nora Fatehi On Iran-Israel War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Mar 2026 12:41 pm

Published on:

02 Mar 2026 12:40 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, महिला ने लगाए जबरन घर में घुसने के गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Ind vs WI: संजू सैमसन की पारी पर साउथ स्टार्स ने बरसाया प्यार, बोले- असली ‘द केरल स्टोरी’

india vs west indies Sanju Samson South Celebrity praised people comment on real the kerala story
टॉलीवुड

थलापति विजय का इस एक्ट्रेस संग चल रहा अफेयर? तलाक की अर्जी के बीच लोगों ने की फोटो शेयर

Thalapathy Vijay affair with Trisha Krishnan after wife sangeetha divorce files cheating allegation with south actress
टॉलीवुड

51 साल के विजय का इस एक्ट्रेस के साथ अफेयर? पत्नी के साथ टूटने की कगार पर रिश्ता, लोगों ने की छीछा-लेदर

Thalapathy Vijay Extramarital Affair
टॉलीवुड

पीएम मोदी को खुद रिसेप्शन का न्योता देने पहुंचे थे रश्मिका-विजय, फोटोज हुईं वायरल

Rashmika Vijay Invite PM Narendra Modi To Wedding Reception
टॉलीवुड

रश्मिका- विजय की तस्वीरों की तुलना भगवान से करने पर लोगों का फूटा गुस्सा, कमेंट में फैंस से पूछे सवाल

Rashmika and Vijay Wedding Photos fans compare to god shiva and parvati maa netizens angry
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.