2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

Ind vs WI: संजू सैमसन की पारी पर साउथ स्टार्स ने बरसाया प्यार, बोले- असली ‘द केरल स्टोरी’

India vs West Indies Sanju Samson: संजू सैमसन को लेकर देशभर में उत्साह है। ऐसे में लोग उन्हें असली द केरल स्टोरी बता रहे हैं। वहीं, साउथ के स्टार्स ने भी संजू के लिए पोस्ट किए हैं जो वायरल हो रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 02, 2026

india vs west indies Sanju Samson South Celebrity praised people comment on real the kerala story

संजू सैमसन को लेकर साउथ सेलिब्रिटी ने किया कमेंट

India vs West Indies Sanju Samson: कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में उस समय हंगामा मच गया जब टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को धूल चटा दी है। रविवार, 1 मार्च को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिन्होंने न केवल बल्ले से आग उगली, बल्कि अपनी टीम को सीधे सेमीफाइनल का टिकट भी दिला दिया। मैच खत्म होने के बाद संजू का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जिसे फैंस 'रियल केरल स्टोरी' बता रहे हैं। वहीं, साउथ इंडस्ट्री के लोगों ने भी संजू सैमसन की तारीफ कर डाली।

संजू सैमसन ने खेली शानदार पारी (India vs West Indies Sanju Samson)

संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने महज 50 गेंदों में नाबाद 97 रनों की आतिशी पारी खेल डाली। उनकी इस पारी में 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब भारत को जीत के लिए आखिरी चौके की दरकार थी, संजू ने शानदार शॉट जड़कर मैच खत्म किया।

संजू सैमसन को लोगों ने बताया हीरो (Social Media user comment on Sanju Samson)

जैसे ही मैच भारत ने जीता वैसे ही संजू के भीतर का सारा दबाव बह निकला। उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और घुटनों के बल पिच पर बैठ गए और आसमान की तरफ देखकर हाथ फैलाए और जीसस क्राइस्ट का शुक्रिया अदा किया, फिर हाथ जोड़कर ईश्वर को नमन किया। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को भारत की अनेकता में एकता का प्रतीक बताने लगे। फैंस का कहना है कि संजू का यह अंदाज हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म की संस्कृति और भाईचारे को दर्शाता है, जो केरल की असली पहचान है।

सेमीफाइनल में पहुंचा भारत (South Celebrity praised on Sanju Samson)

वहीं, तमिल डायरेक्टर सीएस अमुधन ने भी एक्स पर लिखा 'द केलर स्टोरी; संजू सैमसन ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया।" मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने संजू सैमसन की पारी को 'शानदार' बताया। उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी। एक्टर-डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने संजू की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "अब तक की सबसे बेहतरीन टी20 इनिंग्स में से एक'। एक्टर प्रकाश राज ने भी संजू को बधाई दी और धन्यवाद दिया।

बता दें, वेस्टइंडीज पर 5 विकेट की इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब टीम इंडिया का मुकाबला 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से होने वाला है।

ये भी पढ़ें

बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बनाया खामेनेई की मौत का जश्न, वीडियो शेयर कर बोलीं- भगवान बहुत महान है…
बॉलीवुड
US Israel Attack Iran attack Ayatollah Khomeini Death Bollywood actress Elnaaz Norouzi Happy share video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Mar 2026 12:35 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Ind vs WI: संजू सैमसन की पारी पर साउथ स्टार्स ने बरसाया प्यार, बोले- असली ‘द केरल स्टोरी’

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, महिला ने लगाए जबरन घर में घुसने के गंभीर आरोप

Director Chidambaram Booked In Sexual Assault Case
टॉलीवुड

थलापति विजय का इस एक्ट्रेस संग चल रहा अफेयर? तलाक की अर्जी के बीच लोगों ने की फोटो शेयर

Thalapathy Vijay affair with Trisha Krishnan after wife sangeetha divorce files cheating allegation with south actress
टॉलीवुड

51 साल के विजय का इस एक्ट्रेस के साथ अफेयर? पत्नी के साथ टूटने की कगार पर रिश्ता, लोगों ने की छीछा-लेदर

Thalapathy Vijay Extramarital Affair
टॉलीवुड

पीएम मोदी को खुद रिसेप्शन का न्योता देने पहुंचे थे रश्मिका-विजय, फोटोज हुईं वायरल

Rashmika Vijay Invite PM Narendra Modi To Wedding Reception
टॉलीवुड

रश्मिका- विजय की तस्वीरों की तुलना भगवान से करने पर लोगों का फूटा गुस्सा, कमेंट में फैंस से पूछे सवाल

Rashmika and Vijay Wedding Photos fans compare to god shiva and parvati maa netizens angry
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.