Ind vs WI: संजू सैमसन की पारी पर साउथ स्टार्स ने बरसाया प्यार, बोले- असली ‘द केरल स्टोरी’

India vs West Indies Sanju Samson: कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में उस समय हंगामा मच गया जब टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को धूल चटा दी है। रविवार, 1 मार्च को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिन्होंने न केवल बल्ले से आग उगली, बल्कि अपनी टीम को सीधे सेमीफाइनल का टिकट भी दिला दिया। मैच खत्म होने के बाद संजू का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जिसे फैंस 'रियल केरल स्टोरी' बता रहे हैं। वहीं, साउथ इंडस्ट्री के लोगों ने भी संजू सैमसन की तारीफ कर डाली।