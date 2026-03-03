एक्ट्रेस ने लिव-इन पार्टनर को उतारा मौत के घाट, बॉयफ्रेंड संग मिलकर रचा खूनी खेल, फिर 12 दिनों तक…

मृतक की पहचान मोहन राव के रूप में हुई है, जो एक छोटा फाइनेंस बिजनेस चलाते थे। पुलिस के मुताबिक, मोहन राव अपनी पत्नी से अलग होने के बाद एक्ट्रेस बिंदु के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बिंदु भी अपने पति को छोड़ चुकी थी। दोनों ने करीब दो महीने पहले मंजनाथनगर में एक घर किराए पर लिया था। लेकिन इस रिश्ते के बीच में बिंदु का एक पुराना प्रेमी 'विनय' आ गया। बिंदु अब मोहन को छोड़कर विनय से शादी करना चाहती थी, और इसी रास्ते के कांटे को हटाने के लिए उन्होंने मोहन की मौत की साजिश रच डाली।