थलापति विजय का इस एक्ट्रेस संग चल रहा अफेयर? तलाक की अर्जी के बीच लोगों ने की फोटो शेयर

जैसे ही विजय की तलाक की खबरें आईं, सोशल मीडिया पर साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का नाम तेजी से उछलने लगा। नेटिजन्स दोनों की पुरानी और नई तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। फैंस अब विजय के जन्मदिन पर तृषा द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों और फिल्मों के प्रमोशन के दौरान की बॉन्डिंग को खंगाल रहे हैं। कई लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि दोनों के बीच गहरी नजदीकियां हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि जो विजय की पत्नी ने जिस एक्ट्रेस के बारे में बातें बताई हैं वह तृषा तो नहीं है। हालांकि, ये महज सोशल मीडिया के कयास हैं और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी तृषा को बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।