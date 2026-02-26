जब विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के साथ अफेयर पर दिया था बयान, बोले- ‘आपको लगता है 35 की उम्र में मैं सिंगल रहूंगा’

पिछले साल नवंबर 2025 में रश्मिका अपनी तेलुगु फिल्म 'The Girlfriend' के प्रमोशन में व्यस्त थीं। यह फिल्म उनके करियर की उन कमर्शियल हिट फिल्मों से अलग थी, जिनसे उन्हें स्टारडम मिला था। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो चुपचाप, बिना किसी गिले-शिकवे के एक खराब रिश्ते से बाहर निकल जाती है। बता दें कि 12 नवंबर को फिल्म की सक्सेस पार्टी में विजय देवरकोंडा भी मौजूद थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में बिना किसी मीडिया शोर-शराबे के अपनी आवाज दी थी। फिल्म में विजय के योगदान को लेकर रश्मिका ने स्टेज पर उनका धायनवाद किया और इमोशनल हो गईं। स्टेज पर रश्मिका ने कहा था, “मैं बस यही चाह सकती हूं कि हर किसी की जिंदगी में विजय देवरकोंडा जैसा कोई हो, क्योंकि यह सच में एक आशीर्वाद है।”