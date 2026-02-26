Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका-विजय की शादी में काले पाउच में सील हुए फोन, कड़ी है सुरक्षा

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: आखिरकार साउथ सिनेमा के सबसे फेमस कपल रहे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की प्रेम कहानी शादी की मंजिल तक पहुंच ही गई। आज यानी 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित एक बेहद निजी और भव्य समारोह में दोनों हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए। इस शादी का इंतजार न केवल उनके परिवार को था, बल्कि करोड़ों फैंस भी 'विरोश' (VIROSH) को दूल्हा-दुल्हन के लिबास में देखने के लिए बेताब थे।