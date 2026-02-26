26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका-विजय की शादी में काले पाउच में सील हुए फोन, कड़ी है सुरक्षा

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी तेलुगु परंपरा से संपन्न हो चुकी है, लेकिन फोटो का फैंस इंतजार कर रहे हैं। कपल ने अपनी शादी में बेहद टाइट सिक्योरिटी रखी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 26, 2026

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी तेलुगु परंपरा से संपन्न हो चुकी है, लेकिन फोटो का फैंस इंतजार कर रहे हैं। कपल ने अपनी शादी में बेहद टाइट सिक्योरिटी रखी है।

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की हुई शादी

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding: आखिरकार साउथ सिनेमा के सबसे फेमस कपल रहे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की प्रेम कहानी शादी की मंजिल तक पहुंच ही गई। आज यानी 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित एक बेहद निजी और भव्य समारोह में दोनों हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए। इस शादी का इंतजार न केवल उनके परिवार को था, बल्कि करोड़ों फैंस भी 'विरोश' (VIROSH) को दूल्हा-दुल्हन के लिबास में देखने के लिए बेताब थे।

दो अलग-अलग संस्कृतियों का हुआ संगम (Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding)

शादी की रस्में आज सुबह पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के साथ शुरू हुईं। विजय और रश्मिका ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए। लेकिन यह जश्न यहीं खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि रश्मिका कर्नाटक के कूर्ग (कोडावा) परिवार से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए शाम को कोडावा परंपरा के अनुसार भी एक विशेष समारोह आयोजित किया गया है। जो शाम 4 बजे शुरू हो जाएगा।

रश्मिका और विजय की शादी के बाद फोटो नहीं आई सामने

फैंस जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो आया तो सही लेकिन केवल जानकारी। रश्मिका और विजय की फोटो सामने अभी तक नहीं आ पाई है। कपल ने अपनी शादी को बेहद निजी रखा है और कोई फोटोज लीक न कर दे इसकी खास व्यवस्था की हुई है। रश्मिका और विजय ने शादी में 'नो फोन पॉलिसी' लागू की थी।

रश्मिका और विजय ने रखा नो फोन पॉलिसी नियम

वेन्यू के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। पपाराजी ने दिखाया कि मेहमानों के फोन को काले रंग के पाउच में सील करके रखा गया था ताकि कोई भी तस्वीर लीक न हो सके। हालांकि, इस कड़ी सुरक्षा के बावजूद उनकी संगीत सेरेमनी की कुछ धुंधली झलकियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहीं।

टीम ने बांटी मिठाइयां, बच्चों के खिले चेहरे

शादी संपन्न होते ही विजय और रश्मिका की टीम होटल के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों और पैपराजी के पास पहुंची। कपल की ओर से सभी को मिठाइयां बांटी गईं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें टीम वेन्यू से कुछ दूर खड़े फैंस और गरीब बच्चों को मिठाई के डिब्बे देते हुए नजर आ रही है। भले ही कपल अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी इस उदारता ने सबका दिल जीत लिया।

ये भी पढ़ें

Rashmika Vijay Wedding: ऑफिशियली विजय की पत्नी बनीं रश्मिका, पूरी हुईं शादी की सभी रस्में
टॉलीवुड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो चुकी हैं। कपल ने एक दूसरे के नाम अपनी जिंदगी कर दी है। अब से कपल पति-पत्नी हो चुके हैं। इस खबर से दोनों के फैंस बेहद खुश हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Feb 2026 03:18 pm

Published on:

26 Feb 2026 03:17 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका-विजय की शादी में काले पाउच में सील हुए फोन, कड़ी है सुरक्षा

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

जब विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के साथ अफेयर पर दिया था बयान, बोले- ‘आपको लगता है 35 की उम्र में मैं सिंगल रहूंगा’

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding
मनोरंजन

रश्मिका मंदाना ने जब मां बनने पर कही थी बड़ी बात, विजय संग शादी के बीच सामने आया बयान

Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda
टॉलीवुड

उदयपुर के इस रॉयल होटल में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, सामने आई वेडिंग वेन्यू की झलक

टॉलीवुड

Rashmika Vijay Wedding: ऑफिशियली विजय की पत्नी बनीं रश्मिका, पूरी हुईं शादी की सभी रस्में

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो चुकी हैं। कपल ने एक दूसरे के नाम अपनी जिंदगी कर दी है। अब से कपल पति-पत्नी हो चुके हैं। इस खबर से दोनों के फैंस बेहद खुश हैं।
टॉलीवुड

पीएम मोदी ने दिया विजय और रश्मिका की शादी पर दिल जीतने वाला संदेश, सात वचनों का समझाया मतलब

देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को आशीर्वाद दिया है और एक दिल छू लेने वाली संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री ने सात वचनों को बेहद शानदार तरीके से समझाया है।
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.