रश्मिका मंदाना ने जब मां बनने पर कही थी बड़ी बात, विजय संग शादी के बीच सामने आया बयान

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna wedding: साउथ सिनेमा के फेमस कपल रहे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल तेलुगु रस्में पूरी करने के बाद आज यानी 26 फरवरी को हमेशा-हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। अब दोनों शाम को कोडवा रिवाज से शादी करेंगे। जिसमें न कोई पंडित होगा। न सात फेरे होंगे। इसमें चावल फेंक कर आशीर्वाद लिया जाएगा। अब इसी बीच रश्मिका का एक पुराना बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने बच्चों और उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही थी।