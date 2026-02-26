26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

रश्मिका मंदाना ने जब मां बनने पर कही थी बड़ी बात, विजय संग शादी के बीच सामने आया बयान

Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda: रश्मिका मंदाना की शादी के बीच उनका बच्चों को लेकर सोच क्या है वह बयान वायरल हो रहा है। जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 26, 2026

Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की हुई शादी

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna wedding: साउथ सिनेमा के फेमस कपल रहे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कपल तेलुगु रस्में पूरी करने के बाद आज यानी 26 फरवरी को हमेशा-हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। अब दोनों शाम को कोडवा रिवाज से शादी करेंगे। जिसमें न कोई पंडित होगा। न सात फेरे होंगे। इसमें चावल फेंक कर आशीर्वाद लिया जाएगा। अब इसी बीच रश्मिका का एक पुराना बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने बच्चों और उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही थी।

रश्मिका मंदाना ने बच्चों को लेकर की थी बात (Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna wedding)

एक इंटरव्यू में रश्मिका काफी इमोशनल और गंभीर नजर आईं थी। जब उनसे परिवार और भविष्य को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने कहा था कि वह आने वाले समय में बच्चे चाहती हैं और उन्हें लेकर अभी से बहुत प्रोटेक्टिव महसूस करती हैं। रश्मिका ने कहा, "मैं अभी मां नहीं बनी हूं, लेकिन मुझे अभी से महसूस होता है कि जब मेरे बच्चे होंगे, तो मैं उन्हें बेपनाह प्यार दूंगी। मैं उन नन्हीं जानों के बारे में अभी से सोचती हूं जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है।"

रश्मिका की बात सुन फैंस हो गए थे खुश (Rashmika Mandanna On children)

रश्मिका ने आगे जो कहा, उसने उनके फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। रश्मिका ने कहा था, "मैं उन्हें हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती हूं। अगर उनके लिए मुझे कभी युद्ध में भी उतरना पड़ा, तो मैं उसके लिए भी तैयार रहना चाहूंगी। मैं खुद को फिट और मजबूत रखना चाहती हूं ताकि उनकी ढाल बन सकूं।"

करियर और लाइफ का बैलेंस

30 साल की रश्मिका ने अपनी वर्क लाइफ पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि समाज हमें सिखाता है कि 20 और 30 की उम्र सिर्फ काम करने और पैसे कमाने के लिए है। लेकिन वह अब अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहती हैं। रश्मिका के मुताबिक, 30 से 40 की उम्र काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की है, ताकि वह अपने परिवार को पूरा समय दे सकें।

ये भी पढ़ें

उदयपुर के इस रॉयल होटल में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, सामने आई वेडिंग वेन्यू की झलक
टॉलीवुड
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 02:17 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / रश्मिका मंदाना ने जब मां बनने पर कही थी बड़ी बात, विजय संग शादी के बीच सामने आया बयान

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

उदयपुर के इस रॉयल होटल में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, सामने आई वेडिंग वेन्यू की झलक

टॉलीवुड

Rashmika Vijay Wedding: ऑफिशियली विजय की पत्नी बनीं रश्मिका, पूरी हुईं शादी की सभी रस्में

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो चुकी हैं। कपल ने एक दूसरे के नाम अपनी जिंदगी कर दी है। अब से कपल पति-पत्नी हो चुके हैं। इस खबर से दोनों के फैंस बेहद खुश हैं।
टॉलीवुड

पीएम मोदी ने दिया विजय और रश्मिका की शादी पर दिल जीतने वाला संदेश, सात वचनों का समझाया मतलब

देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को आशीर्वाद दिया है और एक दिल छू लेने वाली संदेश भेजा है। प्रधानमंत्री ने सात वचनों को बेहद शानदार तरीके से समझाया है।
टॉलीवुड

यौन अपराध के आरोप के बीच रैपर वेदान ने रचाई शादी, इंटीमेट सेरेमनी में ले आए दुल्हनिया

Vedan Gets Married To Navamilatha
टॉलीवुड

200 लोग देख रहे थे…, जब रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ पहले On-screen Kiss पर की बात

Rashmika Mandana and Vijay Devarkonda
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.