यौन अपराध के आरोप के बीच रैपर वेदान ने रचाई शादी, इंटीमेट सेरेमनी में ले आए दुल्हनिया

Vedan Gets Married To Navamilatha (सोर्स-एक्स)
Vedan Gets Married To Navamilatha: केरल के चर्चित रैपर वेदान ने अपनी निजी जिंदगी में बड़ा कदम उठाते हुए लेखिका नवमिलता से शादी कर ली है। त्रिशूर में आयोजित इस सादे समारोह ने सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींचा है, क्योंकि ये शादी ऐसे समय में हुई है जब कलाकार पहले से ही कानूनी विवादों और आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं।
मुल्लंकुन्नथुकावु स्थित उनके आवास पर विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड मैरिज की औपचारिकताएं पूरी की गईं। समारोह बेहद निजी रखा गया, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। बाद में पूमाला के एक रिसॉर्ट में सीमित मेहमानों के लिए छोटा सा स्वागत समारोह भी रखा गया।
हिरंदास मुरली के नाम से जन्मे वेदन ने साल 2020 में अपने डेब्यू म्यूजिक वीडियो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस से जबरदस्त पहचान बनाई। सामाजिक मुद्दों पर बेबाक अंदाज और अलग संगीत शैली ने उन्हें केरल के इंडिपेंडेंट म्यूजिक सर्किट में खास जगह दिलाई।
इसके बाद उन्होंने संगीतकार सुशिन श्याम के साथ फिल्म मंजुमल बॉयज के गीत 'कुतनथ्रम' पर काम किया। यह गीत काफी सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राज्य पुरस्कार भी मिला।
वेदान ने आगे चलकर फिल्म नायट्टु के लिए नरबली तथा फिल्म नो वे आउट के लिए मरनथिन निरम जैसे गीतों में योगदान दिया। वे कोंडल और ऑल वी इमैजिन ऐज़ लाइट जैसी परियोजनाओं से भी जुड़े रहे।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मशहूर संगीत निर्माता केएसएचएमआर के एल्बम करम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हाल ही में वे संगीतकार निवास के. प्रसन्ना और गायक अरिवु के साथ फिल्म बाइसन कालामादन के गीत रेक्का रेक्का में नजर आए, जिसका निर्देशन मारी सेल्वराज ने किया है।
सफलता के साथ-साथ वेदन का नाम विवादों में भी रहा। 2021 में उन पर यौन शोषण के आरोप सामने आए, जिन पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए आत्ममंथन की बात कही थी। इसके अलावा अप्रैल 2025 में कोच्चि के कोच्चि इलाके में पुलिस ने उन्हें कथित रूप से नशीले पदार्थ रखने के मामले में गिरफ्तार किया था।
इन घटनाओं ने उनके पेशेवर सफर पर सवाल खड़े किए, हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना उचित नहीं।
राजनीतिक नेता एमवी गोविंदन ने कन्नौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस विवाह का जिक्र किया, जिसके बाद ये खबर तेजी से फैल गई। खुद वेदन ने भी मंच से अपने रजिस्टर्ड विवाह की पुष्टि की थी।
दुल्हन नवमिलता मूल रूप से मंजेरी की रहने वाली हैं और लंबे समय से वेदन के साथ सार्वजनिक आयोजनों में दिखाई देती रही हैं। बताया जाता है कि उनका गीत 'मोनालोव' भी उनके रिश्ते से प्रेरित था।
