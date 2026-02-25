यौन अपराध के आरोप के बीच रैपर वेदान ने रचाई शादी, इंटीमेट सेरेमनी में ले आए दुल्हनिया

Vedan Gets Married To Navamilatha: केरल के चर्चित रैपर वेदान ने अपनी निजी जिंदगी में बड़ा कदम उठाते हुए लेखिका नवमिलता से शादी कर ली है। त्रिशूर में आयोजित इस सादे समारोह ने सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींचा है, क्योंकि ये शादी ऐसे समय में हुई है जब कलाकार पहले से ही कानूनी विवादों और आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं।