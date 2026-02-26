Rashmika Vijay Wedding: ऑफिशियली विजय की पत्नी बनीं रश्मिका, पूरी हुईं शादी की सभी रस्में

भले ही शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इंटरनेट पर 'विरोश' की एक झलक पाने के लिए होड़ मची हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर #ViRoshWedding टॉप ट्रेंड कर रहा है। हालांकि, फैंस के हाथ अभी तक सिर्फ इंतजार ही लगा है। दरअसल, शादी में प्राइवेसी का इतना सख्त ख्याल रखा गया है कि मेहमानों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पूरी तरह पाबंदी थी। यही वजह है कि अभी तक कोई भी फोटो या वीडियो लीक नहीं हो पाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक यह कपल खुद अपने आधिकारिक हैंडल से शादी की पहली तस्वीर शेयर करेगा।