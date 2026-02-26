रश्मिका-विजय की शादी की अनदेखी तस्वीरें आईं सामने, भाई ने दिखाई रॉयल वेडिंग की झलक

आनंद देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर दो इनसाइड फोटो पोस्ट कीं, जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में सभी ने एक जैसी थीम फॉलो की है- एक फोटो में सफेद कपड़ों तो दूसरी में पीले रंग की ड्रेस कोड दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें शादी के शानदार वेन्यू आईटीसी मोमेंटोस के अंदर और उसके खूबसूरत गार्डन एरिया में क्लिक की गई हैं। इन झलकियों ने फैंस को इस निजी समारोह की भव्यता का अंदाजा दे दिया है।