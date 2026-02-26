रश्मिका-विजय की शादी के बीच उदयपुर पहुंचे कॉमेडियन जाकिर खान, कपल के लिए करेंगे परफॉर्म?

राजस्थान का खूबसूरत शहर उदयपुर इन दिनों पूरी तरह से रॉयल अंदाज में सजा हुआ है। झीलों के शहर में हो रही इस हाई-प्रोफाइल शादी को फैंस प्यार से 'विरोश' वेडिंग कह रहे हैं। सुबह से शुरू होने वाली पारंपरिक रस्मों के साथ-साथ शाम को भव्य आयोजन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। आलीशान सजावट, थीम आधारित प्री-वेडिंग फंक्शन और फिल्मी मेहमानों की मौजूदगी ने इस समारोह को साल की सबसे चर्चित शादी बना दिया है।