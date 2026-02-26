न कोई पंडित, ना फेरे रश्मिका और विजय की दूसरी शादी होगी कोडवा रिवाज में, जानें क्या है इसमें खास

खबरों के मुताबिक, विजय और रश्मिका शाम को भी कोडवा रिवाजों के मुताबिक दूसरी शादी करेंगे। हालांकि, दोनों ने अभी तक अपनी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की हैं। बता दें, शादी से पहले दोनों की प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन हुई थी, जिसमें पूल पार्टी, क्रिकेट मैच, हल्दी और संगीत कार्यक्रम शामिल थे और सबसे मजेदार बात ये थी कि इस समारोह में रश्मिका ने अपने फिल्म 'पुष्पा 2' के फेमस गाने 'अंगारों सा' पर भी डांस किया।