ICU में भर्ती सलीम खान की हालत पर आमिर खान ने दिया अपडेट, बोलें- उनके लिए दुआ करें…

सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे आमिर खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सलीम साहब अभी भी आईसीयू (ICU) में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। आमिर ने कहा, "मैं सलीम साहब से मिलने गया था और उनके परिवार के साथ काफी समय बिताया। वह आईसीयू में हैं, इसलिए मैं उनसे निजी तौर पर तो नहीं मिल सका, लेकिन उनकी बेटी अलवीरा जी ने मुझे बताया कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। हम सब बस यही दुआ कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर लौट आएं। उन्हे दुआओं की जरूरत है।"