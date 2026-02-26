अजित पवार के मौत के 29 दिन बाद, सुनेत्रा पवार से मिलकर नाना पाटेकर का छलका दर्द

हादसे से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में, एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने VSR वेंचर्स के 4 एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने से रोक दिया है, ये वही चार्टर कंपनी है जिसका लियरजेट 45 क्रैश में शामिल था, जिसमें DGCA ने अपने एक बयान में कहा, "मल्टी-डिसिप्लिनरी ऑडिट टीम ने देखा कि ऑर्गनाइजेशन में एयरवर्थनेस, एयर सेफ्टी और फ्लाइट ऑपरेशन के एरिया में अप्रूव्ड प्रोसीजर का कई बार पालन नहीं किया गया। पालन न करने और मेंटेनेंस प्रोसीजर में कमियों को देखते हुए, ये तय किया गया है कि VT-VRA, VT-VRS, VT-VRV, और VT-TRI रजिस्ट्रेशन वाले Learjet 40/45 एयरक्राफ्ट को तुरंत ग्राउंडिंग करके सुधार के उपाय शुरू किए जाएं, जब तक कि एयरवर्थनेस स्टैंडर्ड ठीक नहीं हो जाते।"