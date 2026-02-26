रश्मिका के हाथों में सजीं सासू मां की दी हुई विरासत, चूड़ियां पहनाते वक्त क्यों रो पड़ीं विजय की मां

शादी से पहले ऐसी खबर खूब चर्चा में थी कि विजय की मां ने अपनी बहू को विरासत के रूप में चूड़िया दी है, जो बहुत खास है, जो बेहद इमोशनल मोमेंट है, जिसमें विजय की मां माधवी ने अपनी नई बहू रश्मिका को परिवार की विरासत मानी जाने वाली खानदानी चूड़ियां भेंट कीं और इमोशनल नजर आई। बता दें, ये सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि परिवार में बहू के रूप में औपचारिक स्वागत और परंपरा सौंपने का प्रतीक माना जाता है। खबरों के मुताबिक, जब माधवी ने अपने हाथों से रश्मिका को चूड़ियां पहनाईं, तो उनकी आंखें नम हो गईं। ये पल वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद खास और यादगार बन गया। सोशल मीडिया पर इस भावुक क्षण की चर्चा तेजी से हो रही है और फैंस इसे 'दिल छू लेने वाला' बता रहे हैं।