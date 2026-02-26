जब दुनिया ने साथ छोड़ा, तब छात्रों ने भेजी थी राजपाल यादव को मदद, एक्टर ने किया खुलासा

छात्रों ने राजपाल यादव को एक इमोशनल नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने जल्दी उनसे मिलने और उनका धन्यवाद करने की इच्छा जताई थी। हालांकि छात्रों ने हाल ही में एक्टर द्वारा अपने पहले काम पर प्रतिक्रिया न देने पर निराशा भी जताई, लेकिन अब PTI से बातचीत में राजपाल यादव ने बताया कि वे अभी उन सभी लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं जिन्होंने उनकी मदद की। उन्होंने बताया, "मुझे बताया गया था कि ये बच्चे अनाथ आश्रम के हैं, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि वे गुरुकुल सेवा ट्रस्ट स्कूल के हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं गुरु परंपरा में विश्वास करता हूं और ये सभी बच्चे मेरे अपने हैं। मैं उनसे जरूर मिलूंगा।"