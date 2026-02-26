26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

बॉलीवुड

जब दुनिया ने साथ छोड़ा, तब छात्रों ने भेजी थी राजपाल यादव को मदद, एक्टर ने किया खुलासा

Rajpal Yadav Debt Case: बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके जीवन में एक कठिन वक्त आया था जब किसी से सहारा नहीं मिला।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 26, 2026

Rajpal Yadav

एक्टर राजपाल यादव (सोर्स: IMDb)

Rajpal Yadav Debt Case: एक्टर राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक-बाउंस मामले में तिहाड़ जेल से 19 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है। इस मुश्किल समय में उन्हें अपने साथियों और फैंस से भारी फाइनेंशियल और भावनात्मक मदद मिला है। बता दें, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के गुरुकुल सेवा ट्रस्ट स्कूल के लगभग 40 छात्र-छात्राओं ने अपनी पॉकेट मनी जुटाकर यादव को मदद भेजी, जो उनके पैतृक गांव का घर है।

काम पर प्रतिक्रिया न देने पर निराशा जताई

छात्रों ने राजपाल यादव को एक इमोशनल नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने जल्दी उनसे मिलने और उनका धन्यवाद करने की इच्छा जताई थी। हालांकि छात्रों ने हाल ही में एक्टर द्वारा अपने पहले काम पर प्रतिक्रिया न देने पर निराशा भी जताई, लेकिन अब PTI से बातचीत में राजपाल यादव ने बताया कि वे अभी उन सभी लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं जिन्होंने उनकी मदद की। उन्होंने बताया, "मुझे बताया गया था कि ये बच्चे अनाथ आश्रम के हैं, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि वे गुरुकुल सेवा ट्रस्ट स्कूल के हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं गुरु परंपरा में विश्वास करता हूं और ये सभी बच्चे मेरे अपने हैं। मैं उनसे जरूर मिलूंगा।"

इतना ही नहीं, गुरुकुल सेवा ट्रस्ट स्कूल के चेयरमैन कुमार सागर ने कहा कि बच्चों ने अपनी छोटी-छोटी बचत से गिफ्ट एक गुल्लक के रूप में एकत्र की और राजपाल यादव के गांव भेजी। ये मदद तब भेजी गई थी जब एक्टर जेल में थे। तब चेयरमैन ने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 40 छात्रों ने इस सहयोग में हिस्सा लिया था।

लोन और इंटरेस्ट की रकम चुकाने में थे असफल

एक्टर राजपाल यादव ने 2010 में मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। लोन और इंटरेस्ट की रकम चुकाने में असफल रहने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी उनके साथ खड़े हुए हैं। सोनू सूद के अलावा सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन सहित कई नामी स्टार्स ने उन्हें वित्तीय और नैतिक सपोर्ट दिया है।

बता दें, राजपाल यादव की ये कहानी बेहद प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने समर्थकों का धन्यवाद करने के लिए समय निकालने का वादा किया है और इस दौर में उनके साथ खड़े होने वाले छात्र और स्टार्स निश्चित ही उन्हें फिर से मजबूत बनाएंगे।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जब दुनिया ने साथ छोड़ा, तब छात्रों ने भेजी थी राजपाल यादव को मदद, एक्टर ने किया खुलासा

