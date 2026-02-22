राजपाल यादव के केस में ‘बिग बी’ का नाम क्यों? 2012 की घटना में अब खुले कई कनेक्शन

इसके बाद, राजपाल ने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अब पूरा मामला न्यायालय में पुनः सुना जाएगा। इस विवाद का सबसे बड़ा ताना-बाना उसी म्यूजिक लॉन्च इवेंट से जुड़ा रहा, जहां एक ओर अमिताभ बच्चन ने राजपाल यादव की फैंस की। तो वहीं दूसरी ओर, छोटी सी स्टेज शेयरिंग की जिद ने एक बड़े कानूनी जंजाल को जन्म दिया। राजपाल यादव आज इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके फैंस को उम्मीद है कि वे जल्द ही अपने काम और हंसी का जादू बिखेरेंगे।