‘सस्ती कॉपी’ विवाद को भूल आगे बढ़ीं तापसी पन्नू, बोलीं- मैंने कंगना रनौत के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा

शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में इस विवाद पर बात करते हुए तापसी पन्नू ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि उनकी कभी कंगना से लड़ाई हुई हो। उन्होंने आगे कहा कि लड़ाई तब होती है जब दो लोग आपस में भिड़ते हैं, और उनकी कभी कंगना से लड़ाई नहीं हुई। "क्या मैंने कभी उनके खिलाफ एक भी शब्द कहा है? उनकी बहन ने मुझे 'सस्ती कॉपी' कहा था। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं यहां उतनी कमाई नहीं करती, इसलिए मैं सस्ती हूं। अगर वह इतनी प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, तो मुझे उनकी कॉपी कहे जाने से कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरा कोई भी बयान निकाल सकते हैं, मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है।"