मनोरंजन

‘सस्ती कॉपी’ विवाद को भूल आगे बढ़ीं तापसी पन्नू, बोलीं- मैंने कंगना रनौत के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा

Taapsee Pannu On Kangana Ranaut: तापसी पन्नू ने कंगना रनौत के साथ अपने कथित विवाद पर बात करते हुए कहा कि उनका उनसे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर उनकी मुलाकात कंगना रनौत से हुई तो वो उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन करेंगी और कहा कि उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं है।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Feb 21, 2026

Taapsee Pannu On Kangana Ranaut

तापसी पन्नू ने कंगना रनौत के साथ दोस्ती के लिए बढ़ाया हाथ। (फोटो सोर्स: instagram/kanganaranaut-taapsee)

Taapsee Pannu On Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने हाल ही में क्वीन फेम कंगना रनौत के साथ कथित मनमुटाव पर खुलकर बात की। कुछ साल पहले फिल्म 'एक्स' के दौरान दोनों के बीच बहस हो गई थी। क्योंकि कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी को रनौत की 'सस्ती कॉपी' कहा था। कई लोगों का मानना ​​है कि इस टिप्पणी ने दोनों एक्ट्रेसेस के बीच तनाव पैदा कर दिया था। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी पब्लिकली एक-दूसरे को लेकर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।

कंगना रनौत के साथ मनमुटाव पर बोलीं तापसी पन्नू

शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में इस विवाद पर बात करते हुए तापसी पन्नू ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि उनकी कभी कंगना से लड़ाई हुई हो। उन्होंने आगे कहा कि लड़ाई तब होती है जब दो लोग आपस में भिड़ते हैं, और उनकी कभी कंगना से लड़ाई नहीं हुई। "क्या मैंने कभी उनके खिलाफ एक भी शब्द कहा है? उनकी बहन ने मुझे 'सस्ती कॉपी' कहा था। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं यहां उतनी कमाई नहीं करती, इसलिए मैं सस्ती हूं। अगर वह इतनी प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, तो मुझे उनकी कॉपी कहे जाने से कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरा कोई भी बयान निकाल सकते हैं, मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा है।"

तापसी और कंगना दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में नई हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि भाई-भतीजावाद के विवाद के दौरान उनके झगड़े से स्टार किड्स को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ, तो तापसी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसे फायदा हुआ होगा। हालांकि, उन्हें लगता है कि किसी न किसी को, कहीं न कहीं, इससे लाभ जरूर हुआ होगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी तरफ से कंगना के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तापसी ने यह भी कहा कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे रहे हों जो नहीं चाहते थे कि वो दोनों साथ काम करें या एक साथ आएं, क्योंकि शायद उन्हें यह आशंका रही होगी कि अगर वो साथ आतीं तो वाकई कुछ अलग और हटकर हो सकता था।

कंगना रनौत से दोस्ती के लिए तैयार हैं तापसी पन्नू

जब तापसी से पूछा गया कि क्या वह कंगना से दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, "बिल्कुल। मैंने हमेशा कहा है कि अगर मैं उन्हें कभी आस-पास देखूंगी, तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी… तकनीकी रूप से, वो मेरी सीनियर हैं। मैं उनसे मिलकर सम्मानपूर्वक नमस्कार क्यों नहीं करूंगी? उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती। मैं सिर्फ अपने व्यवहार की गारंटी दे सकती हूं। सच कहूं तो, मेरे मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है।"

जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों तापसी पन्नू अपनी फिल्म अस्सी को लेकर चर्चा में हैं। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तापसी ने एक वकील का किरदार निभाया है जो एक रेप पीड़िता का केस लड़ती है और उसको इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। फिल्म 20 फरवरी को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में आ चुकी है और फिल्म ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 1 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

