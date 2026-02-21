हिन्दू-मुस्लिम और यादव समुदायों में गरमाई सियासत, इलेक्शन के बीच ‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर विवाद तेज

'यादव जी की लव स्टोरी' पर विवाद (सोर्स: X @khabarchowk_ के अकाउंट द्वारा)
Yadav Ji Ki Love Story: यूपी के संभल जिले में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' को लेकर विवाद और विरोध-प्रदर्शन तेज हो गया है। बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इस फिल्म पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि फिल्म समाज में हिन्दू-मुस्लिम और यादव-मुस्लिम समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने का प्रयास कर रही है।
समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता, ममलूकुर्रहमान बर्क ने इस मामले पर रिएक्ट देते हुए कहा, "ऐसी फिल्में बनाने की अनुमति देता कौन है और इन्हें क्यों बनाया जा रहा है, ये समझ से परे है। ये सीधे तौर पर समाज में नफरत फैलाने, समुदायों को अलग करने और माहौल को खराब करने का प्रयास है।" साथ ही, उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले प्रयासों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
इतना ही नहीं, सपा कार्यकर्ताओं ने ये भी मांग की है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और अनुमति प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो ताकि किसी भी समुदाय की इमोशन्स को ठेस न पहुंचे।
उनका मानना है कि फिल्म की कहानी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव और विवाद बढ़ा सकती है, जिससे सामाजिक शांति प्रभावित हो सकती है। फिल्म की कहानी में अहम भूमिका में प्रगति तिवारी और विशाल मोहन हैं। प्रगति तिवारी ने हलचल मचाई है कि यादव लड़की सिंपल यादव की भूमिका निभाई है, जबकि विशाल मोहन वसीम अख्तर के किरदार में हैं, जो कि मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण से फिल्म को लेकर विरोध की स्वरूपता और भी तेज हो गई है।
इस पर अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल संभल पुलिस ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक सहित लीड स्टार्स के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
