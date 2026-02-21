हिन्दू-मुस्लिम और यादव समुदायों में गरमाई सियासत, इलेक्शन के बीच ‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर विवाद तेज

उनका मानना है कि फिल्म की कहानी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव और विवाद बढ़ा सकती है, जिससे सामाजिक शांति प्रभावित हो सकती है। फिल्म की कहानी में अहम भूमिका में प्रगति तिवारी और विशाल मोहन हैं। प्रगति तिवारी ने हलचल मचाई है कि यादव लड़की सिंपल यादव की भूमिका निभाई है, जबकि विशाल मोहन वसीम अख्तर के किरदार में हैं, जो कि मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण से फिल्म को लेकर विरोध की स्वरूपता और भी तेज हो गई है।