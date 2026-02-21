मुझे देखते ही नफरत करने लगे थे…पीक पर छोड़ी एक्टिंग, एक्ट्रेस ने Nana Patekar पर लगाया ऐसा आरोप

तो वहीं दूसरी ओर 'अंकुश' की शूटिंग के दौरान उनके को-स्टार Nana Patekar को शुरुआत में उनकी कास्टिंग पर संदेह था जब वो नीशा को नहीं जानते थे, उन्हें देखते ही दूरी बना ली थी जैसे मानो वो उनसे नफरत करते थे, नीशा उन्हें पसंद नहीं थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने नीशा के काम की सराहना की और उनका नजरिया भी बदल गया। दरअसल, 90 के दशक में नीशा ने टेलीविजन की ओर रुख किया। 'बुनियाद' और भारत की पहली अंग्रेजी टीवी सीरीज 'ए माउथफुल ऑफ स्काई' से वो घर-घर में फेमस हो गईं। इस दौर में वो अपने करियर के शिखर पर थीं।