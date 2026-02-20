AI वर्जन में दिखे नए जय-वीरू और ठाकुर, राजपाल यादव बने जेलर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ

इतना ही नहीं, 1975 में आई 'शोले' में संजीव कुमार ठाकुर बलदेव सिंह, अमजद खान गब्बर सिंह, अमिताभ बच्चन जय, धर्मेंद्र वीरू, हेमा मालिनी बसंती, और जया बच्चन राधा के रोल में थे। तो मैक मोहन सांभा, विजू खोटे कालिया और असरानी जेलर की भूमिका निभा चुके हैं। ये फिल्म अपनी दमदार कहानी, यादगार डायलॉग्स और हिट गानों जैसे 'ये दोस्ती', 'महबूबा महबूबा' और 'होली के दिन' के लिए जानी जाती है। बता दें, रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म शुरुआती दौर में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई थी, लेकिन समय के साथ ये दर्शकों की फेवरेट बन गई। इसका लाइफटाइम कलेक्शन 50 करोड़ से भी ऊपर पहुंचा।