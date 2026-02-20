1 मिनट 55 सेकेंड में toxic का फुल धमाका! विवादों के बीच VFX और एक्शन देख फैंस हुए दीवाने

दरअसल, 'टॉक्सिक' में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयंतारा, रुकमणि वसंत, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, जिन्होंने यश के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है। ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी और 'टॉक्सिक' का सामना उसी दिन डायरेक्टर आदित्य धर की 'धुरंधर 2' से होगा। 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी की ये दूसरी फिल्म रणवीर सिंह, सारा अली खान, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे सुपरस्टार्स के साथ बनी है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।