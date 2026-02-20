20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

केरल HC की सख्ती से बढ़ी The Kerala Story 2 की मुश्किलें, सेंसर सर्टिफिकेट पर उठे सवाल

The Kerala Story 2 case: केरल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद फिल्म The Kerala Story 2 की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कोर्ट ने फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं, जिससे इसके रिलीज पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 20, 2026

केरल HC की सख्ती से बढ़ी The Kerala Story 2 की मुश्किलें, सेंसर सर्टिफिकेट पर उठे सवाल

फिल्म- The Kerala Story 2 (सोर्स: IMDb)

The Kerala Story 2 case: विवादों में घिरी फिल्म 'द केरल स्टोरी' का सीक्वल 'द केरल स्टोरी 2: गो बियॉन्ड' अगले वीकेंड पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इसकी रिलीज से पहले ही कानूनी विवादों ने इसे घेर लिया है। बता दें, केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस फिल्म के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर प्रोड्यूसर्स को नोटिस जारी किया है, जिसमें फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई गई हैं।

कानूनी सुरक्षा का उचित पालन नहीं किया

याचिका दायर करने वाले श्रीदेव नंबूदिरी, जो कन्नूर जिले के चित्तरीपरम्बा के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि फिल्म में कई राज्यों की महिलाओं को रिश्तों में फंसा कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कथित घटनाएं दिखाई गई हैं और उन्होंने फिल्म के टीजर की लास्ट लाइन "अब सहेंगे नहीं… लड़ेंगे" को सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली भाषा बताया है, जो बदले की भावना को भड़काने का रास्ता खोल सकती है, जो गलत है।

इतना ही नहीं, याचिका में ये भी आरोप है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 की धारा 5B के तहत दी गई कानूनी सुरक्षा का उचित पालन नहीं किया और ये धारा ऐसी फिल्मों को सर्टिफाय करने से रोकती है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शालीनता के खिलाफ हों या अपराध को बढ़ावा दें।

दरअसल, याचिका में पिछले साल आई पहली 'द केरल स्टोरी' इंस्टॉलमेंट पर जारी कानूनी विवादों का भी हवाला दिया गया है। पहली फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, जहां प्रोड्यूसर्स ने एक डिस्क्लेमर शामिल करने पर सहमति जताई थी कि फिल्म की कहानी एक कल्पित रूपांतरण है और उसमें दिए गए कुछ आंकड़े सत्यापित नहीं हैं। इसके बाद भी याचिकाकर्ता का कहना है कि पहले विवादों के बाद भी इस बार के सीक्वल को बिना उचित समीक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द्र पर प्रभाव का परख किए सर्टिफिकेट दे दिया गया।

सर्टिफिकेशन को कैंसिल करने और कानूनी नियमों के अनुसार

अब खबरों के अनुसार, याचिका में राहत स्वरूप फिल्म के सर्टिफिकेशन को कैंसिल किए जाने और CBFC से इसे फिर से कानूनन नियमों के अनुसार जांचने की मांग की गई है। साथ ही, फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने या बदलाव और डिस्क्लेमर जोड़ने की भी सिफारिश की गई है।

बता दें, इस फिल्म पर विवाद पहले से ही खूब गरमाया हुआ है, सीएम पिनाराई विजयन ने भी फिल्म के सीक्वल की रिलीज को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने इसे केरल के खिलाफ नफरत फैलाने वाले एजेंडे से तैयार किया गया बताया और इसे गंभीर विषय माना। सीएम ने आगे ये भी कहा कि पहली फिल्म को लोग उनके राज्य में जमीनी स्तर पर खारिज कर चुके हैं, क्योंकि वो झूठ और नफरत से भरी थी। अब आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई इस विवाद पर नए फैसले की दिशा तय करेगी कि इसमें क्या बदलाव करना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

20 Feb 2026 09:39 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / केरल HC की सख्ती से बढ़ी The Kerala Story 2 की मुश्किलें, सेंसर सर्टिफिकेट पर उठे सवाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

4-5 दिन तक नहीं खुले दरवाजे… बदबू से हुआ खुलासा, एम.एम. बेग के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर

एम. एम. बेग (सोर्स: x @fillumwaali2 के अकाउंट द्वारा)
बॉलीवुड

एक्टर राजपाल यादव का बड़ा बयान, बोले- ‘अगर मैं गलत हूं, तो मुझे वापस जेल भेज दें, मैं इसका…’

Rajpal Yadav Statement
बॉलीवुड

हैंडपंप पर कपड़े धोते नजर आए सुनील ग्रोवर, स्टारडम छोड़ ये क्या वीडियो वायरल

हैंडपंप पर कपड़े धोते नजर आए सुनील ग्रोवर, स्टारडम छोड़ ये क्या वीडियो वायरल
बॉलीवुड

सुप्रीम कोर्ट ने ‘घूसखोर पंडित’ के खिलाफ सभी केस किया क्लोज, विवाद से मिली छुट्टी

सुप्रीम कोर्ट ने 'घूसखोर पंडित' के खिलाफ सभी केस किया क्लोज, विवाद से मिली छुट्टी
बॉलीवुड

भूखी मर जाउंगी पर बीफ नहीं खाउंगी…विपुल अमृतलाल शाह की ये कहानी कर देगी आपके रोंगटे खड़े

भूखी मर जाउंगी पर बीफ नहीं खाउंगी...विपुल अमृतलाल शाह की ये कहानी कर देगी आपके रोंगटे खड़े
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.