हैंडपंप पर कपड़े धोते नजर आए सुनील ग्रोवर, स्टारडम छोड़ ये क्या वीडियो वायरल

इतना ही नहीं, लोग उनके इस रूप को देखकर उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर कमेंट्स कर कहा कि "इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी सुनील जी की जमीन से जुड़ी हुई सादगी देखनी चाहिए।", "आपकी यही सादगी आपको बाकी कॉमेडियनों से अलग बनाती है", और "आप बेस्ट कॉमेडियन हैं, आपकी इस सरलता को सलाम" जैसे कमेंट्स के बाढ़ आने शुरू हो चुके हैं। बता दें, इस वीडियो के बैकग्राउंड में 1962 की फेमस फिल्म 'बात एक रात की' के हेमंत कुमार का गीत 'ना तुम हमें जानो' बज रहा है, जिसने इस वीडियो की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। इससे पहले भी सुनील ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे मिट्टी वाले चूल्हे पर बैठकर नए सिरे से रोटियां बनाते दिखे थे। उस वीडियो को उन्होंने अपनी मिट्टी से जुड़ी सादगी का प्रतीक बताया था।