कपिल शर्मा से लेकर सुनील ग्रोवर तक: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो’ में किसे मिल रहे सबसे ज्यादा पैसे?

कॉमेडी की दुनिया में अगर किसी शो ने बीते एक दशक से दर्शकों को लगातार बांधे रखा है, तो वह है कपिल शर्मा का शो। टीवी से शुरू होकर अब नेटफ्लिक्स तक पहुंचे ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ ने न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाई है। बड़े-बड़े सितारों की मौजूदगी, दमदार कॉमिक टाइमिंग और पुराने चेहरों की वापसी ने इस शो को खास बना दिया है। लेकिन जितनी चर्चा शो की लोकप्रियता की होती है, उतनी ही दिलचस्प है इसके कलाकारों की फीस, जो करोड़ों में जाती है। चलिए जानते हैं किस कलाकार को शो में कितनी फीस मिल रही है।