कपिल शर्मा से लेकर सुनील ग्रोवर तक: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो’ में किसे मिल रहे सबसे ज्यादा पैसे?

कॉमेडी की दुनिया में अगर किसी शो ने बीते एक दशक से दर्शकों को लगातार बांधे रखा है, तो वह है कपिल शर्मा का शो। टीवी से शुरू होकर अब नेटफ्लिक्स तक पहुंचे ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ ने न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाई है। बड़े-बड़े सितारों की मौजूदगी, दमदार कॉमिक टाइमिंग और पुराने चेहरों की वापसी ने इस शो को खास बना दिया है। लेकिन जितनी चर्चा शो की लोकप्रियता की होती है, उतनी ही दिलचस्प है इसके कलाकारों की फीस, जो करोड़ों में जाती है। चलिए जानते हैं किस कलाकार को शो में कितनी फीस मिल रही है।
कपिल शर्मा आज भारतीय टेलीविजन और ओटीटी के सबसे बड़े कॉमेडी स्टार माने जाते हैं। छोटे शहर से निकलकर स्टैंडअप कॉमेडी, टीवी शो और फिल्मों तक का उनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' से मिली पहचान को उन्होंने सालों तक कायम रखा। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ पूरी तरह कपिल के नाम रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल प्रति एपिसोड करीब 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं।
सुनील ग्रोवर की वापसी इस शो का सबसे खास पल रहा है। गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे किरदारों से उन्होंने अपनी कॉमेडी को नई ऊंचाई दी थी। लंबे समय बाद कपिल के साथ उनकी वापसी ने फैंस को भी भावुक कर दिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनील ग्रोवर को इस शो के लिए करीब 25 लाख रुपये प्रति एपिसोड मिलते हैं। भले ही यह रकम कपिल से कम हो, लेकिन सुनील का शो में योगदान दर्शकों को पुराने दिनों की याद दिलाता है।
फिल्मों और टीवी में दशकों का अनुभव रखने वाली अर्चना शो में जज की कुर्सी पर बैठकर माहौल को हल्का बनाती हैं। बताया जाता है कि अर्चना को 10 से 12 लाख रुपये प्रति एपिसोड की फीस मिलती है।
कृष्णा अभिषेक अपने अतरंगी किरदारों और एनर्जी से शो में जान डालते हैं। चाहे महिलाओं के गेटअप हों या बॉलीवुड पैरोडी, कृष्णा हर बार कुछ नया लेकर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृष्णा को करीब 10 लाख रुपये प्रति एपिसोड मिलते हैं। यह फीस उनके अनुभव और दर्शकों के बीच उनकी पकड़ को दर्शाती है।
नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी भी शो के लिए खास रही। उनकी शायरी, ठहाके और जोशीला अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आता है। खबरों की मानें तो सिद्धू शो में हर एपिसोड के लिए 30 से 40 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं। सीमित मौजूदगी के बावजूद उनकी फीस बताती है कि उनका स्टारडम दूसरे कलाकारों के मुकाबले ज्यादा है।
कीकू शारदा अपने अलग-अलग कैरेक्टर्स से हर बार दर्शकों को हंसाते हैं। उन्हें शो के लिए करीब 7 लाख रुपये प्रति एपिसोड मिलने की चर्चा है। कीकू शारदा भी शो को मजबूती देने का काम करते हैं।
राजीव ठाकुर ने बीते एक एपिसोड से ही शो की स्टारकास्ट को ज्वाइन किया है। राजीव ठाकुर, जो अपने स्टैंडअप और सहज अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्हें लगभग 6 लाख रुपये प्रति एपिसोड मिलते हैं।
