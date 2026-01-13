13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

सूबेदार रतन सिंह की यादें ताजा, क्या ‘बॉर्डर 2’ में दिखेंगे पुनीत इस्सर?

फिल्म 'बॉर्डर' (1997) में सूबेदार रतन सिंह के किरदार को यादगार बनाने वाले पुनीत इस्सर 'बॉर्डर 2' का हिस्सा नहीं हैं। फिल्म के टीजर और रिलीज हुए गानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने प्रोड्यूसर्स व कास्ट को अपनी शुभकामनाएं दीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 13, 2026

Puneet Issar - Border2 photo

पुनीत इस्सर-बॉर्डर 2 फोटो (फोटो सोर्स: IMDb)

Puneet Issar On Border 2: 1997 में रिलीज हुई फिल्म ‘बॉर्डर’ न सिर्फ अपनी कहानी, फिल्मांकन और संगीत के लिए, बल्कि किरदारों की यादगार परफॉर्मेंस के लिए भी आज तक याद की जाती है। फिल्म का हर किरदार चाहे उसका स्क्रीन टाइम कम रहा हो या ज्यादा दर्शकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ने में सफल रहा।

ऐसा ही एक प्रभावशाली किरदार था सूबेदार रतन सिंह का, जिसे अभिनेता पुनीत इस्सर ने निभाया था। यह किरदार एक मजबूत, बुलंद आवाज वाले दमदार फौजी का था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। पुनीत इस्सर ने अपने सशक्त अभिनय से इस किरदार में जान डाल दी थी, यही वजह है कि यह किरदार आज भी फैंस को याद है।

फिल्म में उनका मशहूर डायलॉग “चिड़िया नाल जे बाज लड़ावां, तां गुरु गोबिंद सिंह नां करावा" अभी भी लोगो को याद है। इस भूमिका को रियल बनाने के लिए पुनीत इस्सर ने करीब एक महीने तक असली सैनिकों की तरह ट्रेनिंग ली थी, जिससे उनका अभिनय और भी प्रभावशाली नजर आया।

क्या 'बॉर्डर 2' में दिखेंगे पुनीत इस्सर

दर्शकों को उम्मीद थी कि पुनीत इस्सर एक बार फिर ‘बॉर्डर2’, जो 'बॉर्डर' का सीक्वल है, में नजर आएंगे। हालांकि, कई अन्य पुराने किरदारों की तरह उनका किरदार भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं है।

'बॉर्डर2' पर पुनीत इस्सर की प्रतिक्रिया (Puneet Issar On Border2)

'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले पुनीत इस्सर ने Patrika.Com से बातचीत की। फिल्म के अब तक रिलीज हुए गानों और टीजर को लेकर उन्होंने कहा "उन्हें सभी पसंद आया है, लेकिन फिल्म को लेकर अंतिम फैसला तो रिलीज के बाद दर्शक ही करेंगे।"

सीक्वल बनाए जाने पर उन्होंने कहा, “यह पूरी तरह प्रोड्यूसर्स पर निर्भर करता है। अगर वे बनाना चाहते हैं, तो यह उनका अधिकार है।” इसके साथ ही पुनीत इस्सर ने 'बॉर्डर 2' के प्रोड्यूसर्स और पूरी कास्ट को बेस्ट विशेस दीं।

पुनीत इस्सर के बारे में (About Puneet Issar)

पुनीत इस्सर एक जाने-माने अभिनेता, निर्देशक और लेखक हैं। उन्हें टीवी शो ‘महाभारत’ में दुर्योधन की यादगार भूमिका से जबरदस्त लोकप्रियता मिली। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ साउथ इंडस्ट्री, पंजाबी, मराठी फिल्मों में भी काम किया है। उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘कुली’ (1983), ‘बॉर्डर’ (1997) और ‘द कश्मीर फाइल्स’ (2022) शामिल हैं। साल 2025 में वह ‘द बंगाल फाइल्स’ में नजर आए। इसके अलावा, वह थिएटर के स्टेज पर भी सक्रिय हैं और “महाभारत - द एपिक टेल” में दुर्योधन तथा “ईश्वर” में रावण की भूमिका निभा रहे हैं। पुनीत इस्सर ने ‘गर्व’ जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है और वे एक वॉइस कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं।

'बॉर्डर 2' कास्ट और रिलीज डेट (Border 2 Cast and Release Date)

‘बॉर्डर 2’, साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के युद्ध पर आधारित एक नई कहानी पेश करती है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। ‘बॉर्डर2’ 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम, मशहूर सिंगर अर्जन ढिल्लों के पिता का निधन
बॉलीवुड
Arjan Dhillon Father Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diljit Dosanjh

सनी देओल

वरुण धवन

Updated on:

13 Jan 2026 07:06 pm

Published on:

13 Jan 2026 07:05 pm

Hindi News / Entertainment / सूबेदार रतन सिंह की यादें ताजा, क्या ‘बॉर्डर 2’ में दिखेंगे पुनीत इस्सर?

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अजय देवगन संग ‘आजाद’ में धमाल मचाने के बाद… राशा थडानी की इस फिल्म में धमाकेदार एंट्री, पोस्टर से मिला तगड़ा हिंट

Rasha Thadani-Abhay Verma Movie Poster
बॉलीवुड

‘मैं रतन टाटा या शाहरुख खान नहीं…’, नंबर 1 नहीं बनना चाहते अक्षय खन्ना, वायरल वीडियो में बोले ‘धुरंधर’ एक्टर

Akshaye Khanna on Stardom
बॉलीवुड

हो रही ‘थू-थू’… पाकिस्तानी सैनिकों को फिल्म में दिखाया था अच्छा; ट्रोलिंग पर ‘इक्कीस’ की अभिनेत्री का बड़ा बयान आया सामने

Suhasini Mulay photo
मनोरंजन

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम, मशहूर सिंगर अर्जन ढिल्लों के पिता का निधन

Arjan Dhillon Father Death
बॉलीवुड

‘तौबा-तौबा’ सिंगर करण औजला ने दिया पत्नी को धोखा? गर्लफ्रेंड ने लीक किए चैट के स्क्रीनशॉट, मचा बवाल

Tauba Tauba singer Karan Aujla cheating wife American Rapper girlfriend leak screenshort
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.