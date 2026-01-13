सूबेदार रतन सिंह की यादें ताजा, क्या ‘बॉर्डर 2’ में दिखेंगे पुनीत इस्सर?

पुनीत इस्सर एक जाने-माने अभिनेता, निर्देशक और लेखक हैं। उन्हें टीवी शो ‘महाभारत’ में दुर्योधन की यादगार भूमिका से जबरदस्त लोकप्रियता मिली। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ साउथ इंडस्ट्री, पंजाबी, मराठी फिल्मों में भी काम किया है। उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘कुली’ (1983), ‘बॉर्डर’ (1997) और ‘द कश्मीर फाइल्स’ (2022) शामिल हैं। साल 2025 में वह ‘द बंगाल फाइल्स’ में नजर आए। इसके अलावा, वह थिएटर के स्टेज पर भी सक्रिय हैं और “महाभारत - द एपिक टेल” में दुर्योधन तथा “ईश्वर” में रावण की भूमिका निभा रहे हैं। पुनीत इस्सर ने ‘गर्व’ जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है और वे एक वॉइस कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं।