पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम, मशहूर सिंगर अर्जन ढिल्लों के पिता का निधन

Arjan Dhillon: मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। पंजाबी गायक अर्जन ढिल्लों के पिता बूटा ढिल्लों का मंगलवार को निधन हो गया है।

मुंबई

Jan 13, 2026

मशहूर सिंगर अर्जन ढिल्लों के पिता का देहांत (इमेज सोर्स: एक्स)

Arjan Dhillon Father Death: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इस समय गहरे सदमे में है, इसकी वजह ये है कि मशहूर गायक अर्जन ढिल्लों के पिता बूटा ढिल्लों निधन हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक, बूटा ढिल्लों लंबे समय से बीमार चल रहे थे और चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। लगभग 70 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले बूटा ढिल्लों न सिर्फ अर्जन ढिल्लों के जीवन में एक मजबूत सहारा थे, बल्कि उनके संगीत सफर की प्रेरणा भी माने जाते थे। उनके निधन से इंडस्ट्री में दुख और संवेदनाओं की लहर दौड़ गई है।

अर्जन ढिल्लों अपने पिता के निधन से बेहद टूट गए हैं। उनका पूरा परिवार भी गहरे दुख में है। परिवार ने अंतिम संस्कार सादगी और पूरी निजता के साथ किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी और किसी भी पत्रकार को रस्मों के पास आने की अनुमति नहीं दी। परिवार का कहना है कि वे इस मुश्किल समय में अकेला रहकर शांति से अपने पिता को अंतिम विदाई देना चाहते हैं।

बरनाला जिले के भदौड कस्बे से संबंध रखने वाले अर्जन ढिल्लों के पिता बूटा ढिल्लों पिछले काफी समय से बीमार थे। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और अस्पताल में इलाज के बावजूद सुधार नहीं हुआ। आखिरकार मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। सूत्रों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार धार्मिक रीति-रिवाज़ों के साथ किया गया।

अर्जन ढिल्लों पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के उन सिंगर्स में से एक हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी खास पहचान बनाई है। अपनी अनोखी आवाज, दिल छू लेने वाले बोल और अलग अंदाज के कारण वे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनके कई गाने चाहे वह पंजाबी फोक स्टाइल में हों या रोमांटिक ट्रैक्स, लाखों लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं।

13 Jan 2026 05:01 pm

