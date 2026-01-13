पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम, मशहूर सिंगर अर्जन ढिल्लों के पिता का निधन

Arjan Dhillon Father Death: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इस समय गहरे सदमे में है, इसकी वजह ये है कि मशहूर गायक अर्जन ढिल्लों के पिता बूटा ढिल्लों निधन हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक, बूटा ढिल्लों लंबे समय से बीमार चल रहे थे और चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। लगभग 70 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले बूटा ढिल्लों न सिर्फ अर्जन ढिल्लों के जीवन में एक मजबूत सहारा थे, बल्कि उनके संगीत सफर की प्रेरणा भी माने जाते थे। उनके निधन से इंडस्ट्री में दुख और संवेदनाओं की लहर दौड़ गई है।