ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले के बाद जावेद अख्तर की तीखा बयान, डोनाल्ड ट्रंप और नेतनयाहू पर साधा निशाना?

Javed Akhtar Reacts Us Israel Iran Strike (सोर्स- एक्स)
Javed Akhtar Reacts Us Israel Iran Strike: मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालिया हमलों के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कई देशों के साथ-साथ फिल्मी हस्तियां भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रही हैं। जावेद अख्तर का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।
जावेद अख्तर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि शक्तिशाली देशों की आक्रामक नीतियां अंतरराष्ट्रीय संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। उनका मानना है कि अगर इस तरह की कार्रवाई बिना किसी जवाबदेही के जारी रहती है, तो वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने हिंट दिया कि लगातार दबाव की स्थिति किसी भी देश को कठोर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर सकती है।
अख्तर के इस बयान को कई लोगों ने वैश्विक शांति की अपील के रूप में देखा, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे राजनीतिक टिप्पणी बताते हुए बहस भी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर उनके विचारों को लेकर समर्थन और आलोचना—दोनों देखने को मिले।
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। कई देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए और हवाई यातायात पर भी असर पड़ा। घटनाओं की तेजी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर दिया है, क्योंकि इससे व्यापक संघर्ष की आशंका जताई जा रही है।
इसी बीच ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की खबरों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले समय में वैश्विक कूटनीति और आर्थिक संतुलन पर असर डाल सकता है।
तनावपूर्ण माहौल का असर मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों पर भी पड़ा है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वह अबू धाबी में सुरक्षित हैं, हालांकि क्षेत्र में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उन्होंने प्रशंसकों को आश्वस्त करते हुए सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की बात कही।
वहीं अभिनेत्री सोनल चौहान ने जानकारी दी कि उड़ानों के प्रभावित होने के कारण वह दुबई में फंस गई हैं। बढ़ते तनाव के चलते कई यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं।
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बॉलीवुड हस्तियों की प्रतिक्रिया नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात की गंभीरता ने चर्चा को और गहरा बना दिया है। जावेद अख्तर का बयान इस बात की याद दिलाता है कि कला और सिनेमा से जुड़े लोग भी वैश्विक घटनाओं पर अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और समाज में संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा स्थिति सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि मानवीय चिंता का विषय भी है। ऐसे समय में शांति और संवाद की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है।
