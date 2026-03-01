ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमले के बाद जावेद अख्तर की तीखा बयान, डोनाल्ड ट्रंप और नेतनयाहू पर साधा निशाना?

Javed Akhtar Reacts Us Israel Iran Strike: मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हालिया हमलों के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कई देशों के साथ-साथ फिल्मी हस्तियां भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रही हैं। जावेद अख्तर का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।