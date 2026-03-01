जिस फिल्म के लिए गए जेल, उसके क्लिप दिखाएंगे राजपाल यादव, आरोपों को किया सिरे से खारिज

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case (सोर्स- @tahirjasus)
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों अपनी फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़े कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में हैं। करोड़ों रुपये के चेक बाउंस मामले में राहत मिलने के बाद अभिनेता ने एक बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि अब वो फिल्म के कुछ हिस्से सार्वजनिक करेंगे ताकि लोगों को खुद पता चल सके कि फिल्म पर वास्तव में कितना काम और पैसा लगाया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद राजपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात खुलकर रखी। यह विवाद कई साल पुराना बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब अभिनेता ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म परियोजना को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता ली थी। फिल्म रिलीज के बाद उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिससे आर्थिक दबाव और कानूनी जटिलताएं बढ़ती चली गईं।
राजपाल यादव का दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप वास्तविकता से अलग हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म को बनाने में भारी निवेश किया गया था और ये सिर्फ एक व्यावसायिक असफलता का मामला है, न कि किसी धोखाधड़ी या जानबूझकर भुगतान न करने का। अभिनेता के अनुसार, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी निजी संपत्ति तक दांव पर लगा दी थी और बैंक से भी कर्ज लिया था। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेजिस पर राजपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई वीडियोज शेयर किए गए हैं।
अभिनेता ने बताया कि फिल्म की शूटिंग लंबे समय तक चली और इसमें बड़ी संख्या में कलाकारों और तकनीशियनों ने काम किया। उनका कहना है कि फिल्म में दिखाई देने वाले बड़े सीन किसी तकनीकी ट्रिक से नहीं बल्कि वास्तविक कलाकारों की मेहनत से तैयार किए गए थे। इसी वजह से अब वो छोटे-छोटे वीडियो क्लिप जारी करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दर्शक खुद समझ सकें कि फिल्म निर्माण में कितनी मेहनत और संसाधन लगाए गए थे।
राजपाल यादव ने ये भी कहा कि अब तक फिल्म के सैटेलाइट अधिकार नहीं बेचे गए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज को लेकर भी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उनके मुताबिक, विवाद के कारण फिल्म को वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने संकेत दिया कि यदि परिस्थितियां अलग होतीं तो फिल्म का भविष्य भी अलग हो सकता था।
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पहले फिल्म इंडस्ट्री से मदद क्यों नहीं मांगी, तो अभिनेता ने कहा कि वो हमेशा आत्मनिर्भर रहने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि इंडस्ट्री ने उन्हें वर्षों तक काम और पहचान दी है, इसलिए वो इसे अपना परिवार मानते हैं और अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाना पसंद करते हैं।
करीब ढाई दशक से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे राजपाल यादव ने भावुक अंदाज में कहा कि अभिनय उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और वह लंबे समय तक दर्शकों का मनोरंजन करते रहना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि सच सामने आने के बाद लोगों की सोच जरूर बदलेगी।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि फिल्म के क्लिप्स जारी होने के बाद यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या इससे अभिनेता को चल रहे विवाद में राहत मिलती है या नहीं।
