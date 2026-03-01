जिस फिल्म के लिए गए जेल, उसके क्लिप दिखाएंगे राजपाल यादव, आरोपों को किया सिरे से खारिज

राजपाल यादव का दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप वास्तविकता से अलग हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म को बनाने में भारी निवेश किया गया था और ये सिर्फ एक व्यावसायिक असफलता का मामला है, न कि किसी धोखाधड़ी या जानबूझकर भुगतान न करने का। अभिनेता के अनुसार, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी निजी संपत्ति तक दांव पर लगा दी थी और बैंक से भी कर्ज लिया था। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेजिस पर राजपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई वीडियोज शेयर किए गए हैं।