कैमरा मुंह के अंदर ला रहा है…पैपराजी पर भड़क गए रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन के साथ इवेंट में दिखे

Ranbir Kapoor Angry On Paparazzi: अक्सर आपने दिग्गज अभिनेत्री और सपा सांसद जया बच्चन के मीडिया और पैपराजी पर भड़कने पर कई वीडियोज देखे होंगे। जया बच्चन कई बार अपना गुस्सा जगजाहिर कर चुकी हैं। पैपराजी के लिए अपनी नापसंद को भी वो खुलकर जाहिर कर चुकी हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद एक्टर रणबीर कपूर अपने शांत स्वभाव को छोड़कर थोड़े चिड़चिड़े से हो गए। उन्होंने पैपराजी पर भड़कते हुए अपना गुस्सा जताया। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।