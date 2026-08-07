वरुण धवन बॅालीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं। वरुण धवन फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे हैं। उनका का जन्म 24 अप्रैल 1987 को मुंबई में हुआ था। वरुण धवन के एक बड़े भाई रोहित धवन है जिन्होंने 2011 में फिल्म देसी बॉयज का निर्देशन किया। वरुण ने 2010 में फिल्म माय नेम इज़ खान में करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। इसके बाद करण उनके काम से इतने खुश हुए की उन्होंने 2012 में ही वरुण के साथ फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द इयर बना डाली। इस फिल्म ने वरुण को एक नई पहचान दिला दी। फिल्मों की बात करें तो अभी तक वरुण हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, दिलवाले, बदलापुर, एबीसीडी 2, बद्रिनाथ की दुल्हनिया जैसी शानदार फिल्मों में काम कर चुके हैं।

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