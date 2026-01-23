बड़ी फिल्म और बड़ा डर! ‘बॉर्डर 2’ के इस एक्टर ने बताई अपने दिल की बात

परमवीर सिंह चीमा ‘ बोर्डर 2’ में ( फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)
Border 2 Cast Interview: फिल्म ‘बॉर्डर 2’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि फिल्म गल्फ देशों में रिलीज नहीं हुई है, इसके बावजूद मेकर्स आखिरी समय तक पॉजिटिव नजरिए के साथ फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में जुटे रहे। फिल्म की कास्ट ने भी हर स्तर पर प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी।
फिल्म में सूबेदार निशान सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता परमवीर सिंह चीमा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने से पहले उनके मन में कई तरह की झिझक और डर थे।
परमवीर सिंह चीमा ने बताया कि जब उन्हें ‘बॉर्डर 2’ का ऑफर मिला, तो वह बेहद खुश हुए क्योंकि यह एक बड़ी और प्रतिष्ठित फिल्म है। लेकिन खुशी के साथ-साथ उनके मन में एक डर भी था। न्यूज एजेंसी ‘एएनआई’ से बातचीत में उन्होंने कहा, “मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इतने बड़े कलाकारों के बीच कहीं मैं खो न जाऊं। जब आप अपने करियर की यात्रा के बारे में सोचते हैं, तो यह सवाल जरूर आता है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। फिल्म में मैंने पगड़ी पहनी है और मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे सिर्फ पगड़ी वाले किरदार में ही सीमित कर दें।”
परमवीर ने बताया कि उन्होंने अपनी सभी चिंताओं को फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह के सामने खुलकर रख और उसके बाद ही फिल्म को फाइनल किया। परमवीर ने कहा, “मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूं। मेरे परदादा और परिवार के कई सदस्य सेना में रह चुके हैं और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी देश की सेवा की थी। ऐसे में मेरे ऊपर एक अलग तरह की जिम्मेदारी थी। ‘बॉर्डर 2’ देशभक्ति और हमारे सैनिकों की कहानी है, इसलिए मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरे किरदार में कुछ भी गलत न हो।”
परमवीर सिंह चीमा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उन्हें असली पहचान पंजाबी क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘टब्बर’ से मिली, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर लखविंदर का किरदार बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया था। इसके बाद 2025 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज ‘ब्लैक वॉरंट’ ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई।वह हाल ही में कृति सेनन और धनुष की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ में भी नजर आए थे, लेकिन ‘बॉर्डर 2’ को उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है।
फिल्म ‘बॉर्डर 2’ 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जो 1971 की जंग पर आधारित एक नई और दमदार कहानी पेश करती है। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि इसे जेपी दत्ता, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।
