बड़ी फिल्म और बड़ा डर! ‘बॉर्डर 2’ के इस एक्टर ने बताई अपने दिल की बात

Border 2 Cast Interview: फिल्म ‘बॉर्डर 2’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि फिल्म गल्फ देशों में रिलीज नहीं हुई है, इसके बावजूद मेकर्स आखिरी समय तक पॉजिटिव नजरिए के साथ फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में जुटे रहे। फिल्म की कास्ट ने भी हर स्तर पर प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी।

फिल्म में सूबेदार निशान सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता परमवीर सिंह चीमा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने से पहले उनके मन में कई तरह की झिझक और डर थे।